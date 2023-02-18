境外污染物伴隨東北風南下　環保署示警：明起西半部留意空品

▲環保署提醒，明天起東北風帶來境外污染物影響台灣，西半部要留意空氣品質。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

明天西半部留意空品！環保署今（18日）表示，中國的北京到上海地區今天觀測到霾害現象，根據中央氣象局天氣預報資料及空氣品質監測、模式模擬資料顯示，明（19日）下午起，受到東北風增強影響，挾帶境外污染物南下影響台灣空氣品質，預估西半部空品區多為橘色提醒等級，請民眾留意最新空氣品質資訊，而環保署也協調燃煤電廠減排降載，共同降低空品惡化期間影響。

環保署指出，今天觀測到中國北京至上海一帶PM2.5小時濃度約80~120微克/立方公尺，預估明天下午起，隨著東北風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達45~55微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

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▲環保署空品預報。（圖／環保署提供）

下周一（20日）環境風場仍為東北風，環保署表示，由於南部地區位於下風處風速較弱，空氣品質多為橘色提醒等級，預計下周一下午起，水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，南部地區位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

環保署表示，由於這次境外污染可能有滯留於中南部情形，環保署已事先通知各地方政府要注意空品變化狀況，即時要求轄區內主要污染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠，在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間影響。