網購包裝減量「7／1起實施」　環保署：不得使用PVC

▲為降低網購廢棄包材造成環境負擔，環保署宣布，7月起網購包裝不得使用含PVC材質。（圖／unsplash）

記者許敏溶／台北報導

為強化我國網購包裝管理方式，環保署今（16日）公告，網購包裝減量從7月1日生效，對所有網際網路零售業網購包裝材料進行限制，包括不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，紙類包材需有90%以上回收紙含量，以及塑膠包材要摻配25%以上再生料，其中資本額5千萬以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，也要符合商品重量分級規定。

隨著全民電商時代來臨，加上疫情關係，網購成為民眾生活中不可或缺，但網購也帶來大量廢棄包材造成環境負擔，根據環保署統計，網路零售銷售額從106年2283億元，成長到110年4303億元，約使用2.2億個網購包裝，相當約產生3134公噸塑膠包材廢棄物、5萬4182公噸紙類包材廢棄物，整體網購包裝碳排量達7萬8000公噸二氧化碳當量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署為從源頭將包材廢棄物減量，去年9月先預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，並在今天正式公告，今年7月1日生效，強化我國網購包裝管理方式，若業者違反規定，則依廢棄物清理法第51條第3項及資源回收再利用法第26條第1項第2款規定處罰。

環保署表示，屆時所有網際網路零售業網購包裝材料，不得使用含PVC材質，紙類包材90%以上回收紙含量，另塑膠包材摻配25%以上再生料。其中資本額5千萬元以上，或自有到店取貨據點數達300以上中型業者，須符合商品重量分級規定；資本額1.5億元以上或自有到店取貨據點數達500以上大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。

▲▼環保署公告網購包裝減量並不得使用PVC」，7/1起實施。（圖／環保署提供）

環保署指出，期望透過「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，呼籲民眾及業者在網路購物過程共同響應，從源頭減少使用及妥善資源回收，節約自然資源使用，減少廢棄物產生，並減輕對環境負荷。若業者配合公告並納入包裝出貨標準作業程序，投入綠色消費網購服務模式，將可減少包裝採購成本，有提升企業形象及國際競爭力，一同達成2050淨零排放目標。

環保署強調，網購消費如能在出貨時從源頭減少包裝材使用，不僅減少資源浪費、降低環境負擔，還能減少業者包材成本，同時也省去消費者處理包材廢棄物困擾，可謂是一舉三得。

