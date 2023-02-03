限塑擴大！「生物可分解」塑膠免洗餐具8月起禁用　違者開罰1200元

▲環保署宣布生物可分解的塑膠材質免洗餐具，今年8月起禁用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

環保署今（3日）預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第二項草案，將禁用「生物可分解」的塑膠材質免洗餐具，預計今年8月1日起實施，未來只要是塑膠，不論可否分解，業者都不能再提供，違者可依《廢棄物清理法》開罰1200元，按次連續處罰到改善為止，環保署也將加強稽查。

環保署於2002年7月起，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具，並於2006年及2019年2次修正，擴大管制政府部門、學校餐廳、百貨公司及購物中心、連鎖速食店內用飲食不得提供使用各類材質免洗餐具，這次修法再擴大限制使用範圍。

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環保署表示，考量近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後的替代材質，其須於特定條件環境才能快速分解，且國內無合適的再利用方式及堆肥設施，影響既有回收體系並衍生相關環境問題，為進一步減少免洗餐具用量，本次預告調整非屬塑膠類免洗餐具定義，將生物可分解塑膠免洗餐具也納入不得提供的範圍。

環保署回收基管會組長連奕偉指出，原本給予生物可分解的塑膠材質免洗餐具提供豁免權，不將其認定為一般塑膠免洗餐具，目前市面某些店家使用偏黃的PLA（生物可分解塑膠）餐具叉子、刀子等，就是生物可分解塑膠的一種，但經過此次公告後，此豁免權也拔除，未來只要是塑膠，不論可否分解，業者都不能再提供。

環保署提醒，業者庫存要於7月底使用完畢，8月1日起不能再用，違者可依《廢棄物清理法》開罰1200元，按次連續處罰到改善為止，環保署將加強稽查。