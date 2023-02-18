松山高中生訂外食被罰站舉牌　青民協批侵害學生人格「如洗門風」

▲松山高中生訂外食被罰站舉牌，青民協批侵害學生人格，如同古代洗門風。（圖／青民協提供）

記者許敏溶／台北報導

近期台北市松山高中部分學生，因為訂餐未依規定寫外食單，被校方處罰在午休時間於校門口站成一排，還舉著「不寫外食單、別來讀松山」、「不寫外食單、不能拿中餐」等標語，校方還稱經過處罰學生同意，台灣青年民主協會痛批，這樣舉牌方式侵害學生人格尊嚴，如同古代洗門風，且五年前士林高商曾發生服儀違規被罰站校門舉牌，北市教育局也認定違法，呼籲教育局應徹查，並研擬學生訂外食相關規定，教育部也應提供指引。

不少高中職生都會訂外食，但近期卻發生松山高中部分學生，因為訂餐未依規定寫外食單，被校方處罰在午休時間於校門口站成一排，還舉著「不寫外食單、別來讀松山」、「不寫外食單、不能拿中餐」等標語，讓許多學生認為，縱使學生違反規定，也不能用如此羞辱學生且違反教育法規，以侵害學生人格、自尊的方式處罰學生。

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青民協表示，根據松山高中學生轉述，松高校安中心宣稱「這樣處罰方式有經過受罰學生同意，學生可選擇是否選擇舉牌以抵銷做公共服務。」根據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，雖有賦予學校採用「站立反省」（罰站）管教方式，但在該法第 14 點明確規範，教師輔導與管教學生，也要有基本考量，包括尊重學生學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權。

青民協進一步指出，上述作法如同古代洗門風，且早在五年前，士林高商曾發生服儀違規被罰站校門舉牌，北市教育局已經認定違法，事件過後北市商也宣布取消處罰學生舉牌行動。

▲青民協質疑，為何北一女可以訂購外食，但松高等其他學校就不行。（圖／記者呂佳賢攝）

青民協指出，根據教育部調查，在教育部主管的244所高中職中，僅3成學校開放訂外食，是否開放訂外食，主管機關開放各校自行決定，而同樣在台北市，建中可以外出用餐、北一女中可以訂購外食，但松山高中及市內其他高中就不行。

青民協理事長張育萌認為，此事除了北市教育局要進行徹查，也要說明是否可以讓學生訂外食，並研擬學生訂外食相關規定，教育部同時也應該提供各級學校相關指引。

