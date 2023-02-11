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新北國小新課綱校訂課程有亮點　「8大主題、3道嚴選」做學習典範

▲▼新北國小新課綱校訂課程有學習亮點，針對8大主題、3道嚴選，為學習把關。（圖／新北教育局提供）

▲新北國小新課綱校訂課程有學習亮點，圖為復興國小學生自主討論進行議題探究。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

中小學將在下周一（11日）開學，新北市為展現學校課程特色、打造優質課程，從110學年度起推動校訂課程亮點計畫，日前舉辦校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，透過計畫審查、教學實踐、成果發表三階段的嚴選把關，發掘學校課程特色亮點，共有16所國小獲獎，作為各校觀摩典範，也提供學生多元學習、適性發展的機會，讓每個學校的課程亮點，點亮學子學習之路。

12年國教上路第4年，為展現學校課程特色與打造優質課程，新北市日前辦理校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，共有文德、復興、北大、景新、瑞芳、思賢、永福、安溪、海山、秀山、興仁、興福、三峽、修德、中山和重陽等16所國小獲獎。

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▲▼新北國小新課綱校訂課程有學習亮點，針對8大主題、3道嚴選，為學習把關。（圖／新北教育局提供）

▲新北舉辦校訂課程亮點學校頒獎，共有安溪國小（見圖）等16校獲獎。（圖／新北教育局提供）

獲獎的復興國小，是個饒富生態資源的都市森林小學，校長周德銘指出，全校教師傳承「閱讀、健康、鄉土、創意」四大主題，系統性地將生態環境、SDGS等議題融入校訂課程，從低年級的生活適應，到中年級樂在閱讀的課題，均在引導學生透過體驗與實踐的歷程，在書香與大自然環境裡，建構孩子做中學的自主學習能力，並落實素養導向的學習內涵。

而興仁國小校長楊順宇分享，學校以校內台灣百合與黑松作為校訂課程主軸，成立教師專業社群，以有效的課堂教學模式，漸次趨近發展「百松四響曲」校訂課程。二年級藝術課程中，學生收集校內各種植物種子，利用種子的不同顏色、外型與特徵，創作立體造型作品，除實踐素養導向教學，也發揮孩子的創作力，教師團隊更積極參與校外分享與公開授課展現團隊效能。

▲▼新北國小新課綱校訂課程有學習亮點，針對8大主題、3道嚴選，為學習把關。（圖／新北教育局提供）

▲新北舉辦校訂課程亮點學校頒獎，共有16校獲獎，圖為興仁國小學生以種子創作相框。（圖／新北教育局提供）

新北教育局長張明文指出，新北市幅員廣闊，學校特色多元，為展現新課綱「素養導向、學校本位課程發展」理念，落實以學生為主體的適性學習，新北市的國小研發並實施具有教育價值性、在地文化性、創意特殊性的校訂課程，類型涵蓋「文史踏查、生態環境、社團課程、科技創客、議題探究、閱讀教育、雙語課程、創新實驗」等八大主題，夠過打造新北市學校課程的特色與亮點，給孩子最優質的教育。

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