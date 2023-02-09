校園口罩3／6起放寬　教團籲：引導學生討論「建立心理準備」

▲青民協呼籲教育部，引導學生討論口罩鬆綁等議題，並建立心理準備。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中央疫情指揮中心今（9日）宣布，2月20日起實施口罩鬆綁，其中校園則從3月6日起放寬，教育團體指出，許多學生3年在學期間都沒見過同學「真面目」，突然要脫下口罩難免緊張，呼籲教育部與指揮中心應加強溝通，在鬆綁前的緩衝階段，應給予校園行政人員與教師更多支持，引導學生討論「戴著口罩感受、放寬是否會有焦慮」等議題，與學生一起建立逐漸鬆綁心理準備，共同面對疫後的正常生活。

指揮中心今天公布口罩第二階段鬆綁政策「室內口罩鬆綁措施」細節，預計2月20日起實施口罩鬆綁，但考量228連假師生可能出入人潮聚集或觀光景點，故校園口罩放寬時間延後到3月6日起，校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩，教育部未來將簡化校園防疫，包括快篩劑發放將比照機場，有需要再來領，預計下周一開學或搭配3月6日實施。

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台灣青年民主協會指出，校園室內口罩令從3月6日鬆綁，校方在開學後還有準備時間，也有較充足時間能向學生說明新防疫政策，而教育部長潘文忠雖然已強調，口罩鬆綁後也應互相尊重，教育部主秘與指揮官也多次強調，「口罩鬆綁並不是一定要脫口罩」，但許多學生擔心，口罩令鬆綁後若仍戴著口罩，會不會被同學覺得「很奇怪」，甚至發生排擠、霸凌。

青民協呼籲教育部與指揮中心，應加強溝通，別讓擔心疫情或還未適應的學生，因為戴口罩而遭到不合理對待，因為2020年疫情之初，就有小男孩因為戴粉紅口罩上學而遭到嘲笑，指揮中心在記者會上全體戴上粉紅口罩，力挺小男孩，引起社會各界同步效法，便是非常好的社會溝通範例。

青民協進一步表示，許多學生3年在學期間，都沒見過同學真面目，突然要脫下口罩難免緊張，教育部在鬆綁前的緩衝階段，應給予校園行政人員與教師更多支持，引導學生討論「戴著口罩的感受、放寬是否會有焦慮」等內容，與學生一起建立逐漸鬆綁的心理準備，共同面對疫後的正常生活。