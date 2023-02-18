訂外食被罰「舉牌洗門風」？松山高中斥「烏龍指控」：是學生自發

▲青民協在指控松山高中生因為訂外食被罰站舉牌，校方反駁是學生自主宣傳活動，反駁是不實資訊。（圖／青民協提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣青年民主協會昨晚在臉書PO文，指北市松山高中學生因訂餐未依規定寫外食單，被校方處罰在午休時間於校門口站成一排，還舉著「不寫外食單、別來讀松山」等標語，批評如古代洗門風，事件引發熱議，但校方今（18日）澄清是誤解與不實資訊，指5位松高三年級學生針對訂購外食申請發起的宣傳活動，「是學生發想、自發性宣導，並非處罰、亦無強迫」，請關心學校人士能多多了解事情脈絡，並向學校求證，避免驟下判斷而傷害學校聲名。

不少高中職生都會訂外食，但青民協昨晚卻在臉書PO文，指松山高中部分學生，因為訂餐未依規定寫外食單，被校方處罰在午休時間於校門口站成一排，還舉著「不寫外食單、別來讀松山」、「不寫外食單、不能拿中餐」等標語，讓許多學生認為，縱使學生違反規定，也不能用如此羞辱學生且違反教育法規，以侵害學生人格、自尊的方式處罰學生。

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不過，校方今早澄清，這是由同學主動宣導外食申請方式，卻產生誤解與不實資訊，校友或教育團體關心學生權益是好事，但不應該以片段資訊或圖片來詮釋解讀，也應該先向校方求證，五名參與活動高三學生，原本只是單純宣導，沒想到變成這樣結果而被嚇到，很遺憾會有這樣結果。

松高指出，本周二（14日）由松高五位高三同學，針對校內同學在校期間訂購外食申請一事發起宣導活動，針對如何有效宣導進行討論，提出想要以創意有趣的方式進行宣導，設計活動內容、地點、形式、時間等項，宣導標題及文字內容也由同學發想而得，並請教校內師長及校安中心討論後確認環節，昨天（17日）中午由五位同學在學校內大門邊舉牌宣導。

松山高中表示，昨傍晚聽聞有人在未了解事件全貌情況下，以片段資訊或圖片來詮釋解讀，在網路上評斷事件，對學校聲譽造成影響，實屬遺憾，並強調這次學生在校內進行宣導活動，「是學生發想、自發性宣導，並非處罰、亦無強迫。」，並強調松高沒有禁止學生訂購外食，顧及學生食安、垃圾、廚餘等問題，學生訂購外食須到校安中心填單申請，完成後即可訂購。