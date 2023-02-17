郭台銘披藍戰袍選總統？　蔡正元怒喊：不排除支持賴清德

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘近日表態將重返國民黨，爭取2024提名參選總統。前國民黨立委蔡正元16日表示，如果新北市長侯友宜跟台中市長盧秀燕任何一人出來選，他的這一票鐵定會投給他們，但如果國民黨提名郭台銘參選，「我不排除去投賴清德。」

蔡正元16日接受「POP搶先爆」專訪時指出，郭台銘回國民黨沒有問題，但要參選的話機會不大。郭台銘上次加入國民黨的目的是要選總統，不能選總統的時候就率性而去，這次看到有機會又要回來了，那國民黨是什麼？公共廁所嗎？

蔡正元認為，郭台銘要以國民黨名義參選總統機會是不存在的，因為正當性有問題，他要去處理那些雜七雜八問題也是很複雜，國民黨當然也不願意捲入這個複雜狀況，國民黨主席朱立倫再笨也不至於掉入這個陷阱。光黨內的意見就一大堆了，前國民黨祕書長李乾龍也說「不能為他大開方便之門」，「朱立倫有需要去惹這個事嗎？接下去搞不好變成吳敦義第二，被修理得很慘，不是嗎？」

蔡正元強調，如果侯友宜跟盧秀燕任何一人出來選，他的這一票鐵定會投給他們，但如果國民黨提名郭台銘參選，「我不排除去投賴清德。」

2019年4月，郭台銘宣布投入2020年總統大選，卻遭部分黨員批評「失聯黨員」，時任國民黨主席吳敦義因而頒發榮譽黨員證書給郭，讓他能重返國民黨參加初選。豈料，郭台銘在初選中輸給前高雄市長韓國瑜後，於同年的9月12日，以「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」為由，宣布退出國民黨，並派人將榮譽黨員證書送回國民黨台北市黨部。

面對倒數不到一年的2024總統選戰，郭台銘日前公開表態有意代重返國民黨，並稱4年前退黨是因「年輕氣盛、一時的衝動」，只要台灣2300萬人需要他為台灣做點事，將義不容辭、不計任何形式，絕對做出應有的貢獻。