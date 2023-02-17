蔡正元疑用「公廁說」批郭台銘　侯友宜：面對困難要同心齊力

▲新北市長侯友宜前往中和廣濟宮、福和宮進香參拜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘近日表態有意回到國民黨參選總統，前立委蔡正元16日在社群平台開嗆，「國民黨不是公廁」，遭外界認為是在暗指鴻海創辦人郭台銘，引發熱議。對此，新北市長侯友宜表示，每個人只要有心為國為人做事都是好的，只要同心齊力，好好的為中華民國、為台灣土地努力，大家一起認真打拼。

國民黨2024暗潮洶湧，蔡正元16日發文表示，「國民黨不是公共廁所，需要的時候衝進去尿一泡，尿完還嫌廁所臭，離開時倒吐一口痰，等到別人把廁所清潔乾淨，自認為自己很大隻，又跑來硬要再尿一泡」，遭外界認為是在暗指郭台銘。

對於蔡正元的「公廁說」，侯友宜今（17）日受訪時表示，他相信每個人只要有心為國為人做事都是好的，所以在扮演每個角色裡面，應該不分你我、族群，在面對所有困難的挑戰，只要同心齊力，好好的為中華民國、為台灣土地努力，大家一起認真打拼。

媒體追問，近期是否有郭台銘見面？侯友宜說，他現在是新北市市長，新北的事情真的非常繁瑣，每天的行程滿滿滿，最近還會跟里長舉辦辦里長座談會，里長的事情也很多，現在會積極地把這些事情做好，讓新北市政突飛猛進，讓新北市民有光榮感、歸屬感。