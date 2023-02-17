郭台銘請示神明選總統　游淑慧質疑：以後外交、內政都要先擲筊？

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／ETtoday攝影中心）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前拜會立法院前院長王金平，郭台銘在會談中向王金平表示，「關公與媽祖都同意了」，引發各界熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧16日表示，君權神授的時代已經過去，「如果一個總統做任何事都要請示過神明的話，那以後外交、內政上面，是不是都要先去擲筊？」

游淑慧昨日於節目《大新聞大爆卦》中說，君權神授的時代已經過去了，過去的皇帝都自稱天子，假借上天之命進行統治基礎。過去看很多傳統政治人物的參選起手式都很奇怪，都要說基層勸進、阿嬤有很多期待，像前行政院長蘇貞昌，已經是阿公了還說有蘆洲阿嬤對他有期待，這有什麼好變成參選理由？

游淑慧指出，現在郭董更高階地說「神說我可以選」，這個套路如出一轍，就是要幫自己找一個冠冕堂皇的起手式。行政院長陳建仁先前也假藉天主之名，讓所有的信仰者以為是真的，但這顯然是愚民的方式，也是國民黨當時抨擊陳建仁的地方。

「當然，郭董沒有說神明說他會當選，只說神明同意他來選」，游淑慧質疑，她很尊重郭台銘做什麼事都要請示神明，這可能是他的信仰，但如果一個總統做任何事都要請示過神明的話，那以後外交、內政上面，是不是都要先去擲筊？

游淑慧透露，台灣是多元宗教，若領袖所有的舉動都要經過神明授意的時候，那對於不同宗教領袖的人來說，不會覺得很傻眼嗎？另外，如果別人請示同尊媽祖或關公，「請問郭董支持侯友宜嗎？」到時候是聖筊的話，那郭董要聽哪次媽祖的話？

因此，游淑慧強調，她認為政治人物參選要有Guts還要坦誠，想做什麼事就坦白地告訴民眾，「哪怕我要選立委初選我也會很坦白地告訴大家」，事情就這麼清楚簡單，之後就開始講政見，起手式不用埋伏這麼多。