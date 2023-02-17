重回龍舟天菜喪命現場！工地自爆警示不足　擺上LED燈+鐵絲綑綁護欄

記者邱中岳、劉人豪／桃園報導

曾獲得2018年亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安，昨（16日）騎車行經桃園國際路二段、文中路口墜入14公尺深坑洞內不治。《ETtoday新聞雲》今(17日)重回事故現場，發現工地已加強警示措施，不僅放置警示標誌，就連護欄也用鐵絲綑綁，陳俞安墜落坑洞的位置，掛回「道路施工」的LED告示牌。僅管包商加強警示，但當地民眾告訴記者，「該路段常常發生車禍，除了施工外，道路縮減跟路燈不足，讓1個月大概會發生3、4件車禍」。

▲龍舟天菜疑從「道路施工」牌子角度衝進洞內，墜坑跌落14公尺亡。（圖／記者邱中岳攝）

▲坑洞旁護欄有用鐵絲加強。（圖／記者邱中岳攝）

《ETtoday新聞雲》今返回事故現場，發現工地加強警示措施，除了有防護網將該地段包圍，另外也在陳俞安跌落坑洞的方向，掛回「道路施工」的LED警示標誌，包圍坑洞的護欄也用鐵絲綑綁。

當地民眾指出，這個路段常常發生車禍，一個月至少有3、4次，可能是因為有工程加上道路縮減大家都在搶道，加上晚上視線不好路燈不足跟起霧才造成意外。他說，這邊從以前晚上照明就不足，之前發生過車禍，自己衝上去幫忙救人。

▲龍舟天菜跌落坑洞的畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

相較於當地民眾質疑照明不足導致車禍傳，市府委託履約管理人員強調，該地點是桃園地區汙水下水道工程，「警示系統應該都是完善的，廠商每天都會巡視，理論上都是完備的」。承包廠商表示，施工前都會申請，合格後再依照計劃書進行設置，也有定期巡檢。

▲▼當地民眾指出，該路段常常發生車禍。（圖／記者邱中岳攝）

表現優異的亞運國手陳俞安，16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中，5個小時後才被工人發現，送醫後不治身亡。

▲府委託履約管理人員指出，警示系統應該都是完善的。。（圖／記者邱中岳攝）

監視器畫面拍下，案發當下路口十分昏暗，現場警示燈、爆閃燈根本沒有閃爍，水務局表示，案發現場設置圍籬、護欄及防墜網3層措施，避免人員墜落；初步查核，現場警示燈、爆閃燈均正常運作。詳細確切肇事原因，警方目前正持續調閱監視器畫面釐清。