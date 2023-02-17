龍舟天菜墜深坑亡！母哀痛控訴3疏失　父悲：兒子死得不明不白

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

曾代表國家征戰亞運獲得2金1銀的龍舟國手28歲陳俞安，16日騎車行經桃園國際路二段、文中路口，衝破圍籬連人帶車墜入14米深的施工坑洞中，直到5小時後才被救起，經搶救不治死亡。今（17）日陳俞安的父母到殯儀館認屍，哀痛地處理心愛兒子的後事，同時也質疑這處工地明明已經常常遭撞，怎麼會沒有做好更完善的防護？事發後的處理程序更是大有漏洞。

▲陳俞安媽媽悲痛對工地安全提出質疑，希望大眾幫忙評評理。（圖／記者沈繼昌攝）



陳媽媽表示，看了事發監視器畫面後，她們有幾點的質疑，一是認為施工現場警示燈光非常不足，當時天色還沒亮，工地正面根本是全暗的，只在旁邊右側有一盞小小紅燈，第二點並質疑這麼深、這麼寬的大涵洞，竟然完全沒加蓋，以及周圍的防護柵欄也完全沒有做固定。

陳媽媽說，昨天在現場的工人也指出，這個工地也常常被撞，那為什麼防護措施沒有早點做得更完善，工人怎麼會沒有在下班時就將鐵蓋蓋好，而不是在昨天出了一條人命後，才緊急將鐵蓋蓋上補強。

▼陳俞安被救起時軀體已經僵硬。（圖／記者沈繼昌翻攝）



陳媽媽心痛表示，工人8點多上班，正常來講發現工地有遭撞痕跡，應該就要馬上通報，而不是反應慢半拍、直到10點多才發現涵洞裡面有人，說不定那時兒子還沒斷氣、還有救回來的機會。

陳爸爸難掩悲傷，希望檢察官能幫忙釐清事情經過，陳媽媽回憶兒子從小這麼努力、為國家爭取光榮，卻因為一個工地的疏忽喪失寶貴生命，陳媽媽悲喊「值得嗎？」，也希望當下有路過並拍下事發畫面的車主能提供行車紀錄器影像，讓她們能還原一個真相。