「龍舟天菜」墜坑慘死！女友上班接噩耗　倒親人懷中掩面痛哭

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

曾獲得2018年亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安，16日清晨騎車經過桃園國際路二段、文中路口時時，墜入14米深坑洞內，5個小時後才被發現，送醫後不治。陳的女友今（17）日稍早，前往桃園大愛殯儀館，只見她掩面抱頭痛哭，泣不成聲說，自己昨日上班時，突接男友意外身亡的噩耗，當下還不敢相信，現在她只盼真相能夠釐清，給心愛的男友和家人一個交代。

▲陳俞安的女友到達殯儀館，躺在陳家親友的懷中痛哭。（圖／記者沈繼昌攝）

陳俞安的女友今日現身桃園大愛殯儀館，由於男友意外離世，讓她非常不能接受，只見她哭得泣不成聲，而陳俞安哥哥的妻子見狀還微微的抱住她，一面用衛生紙為她拭淚，一面安撫她，場面令人鼻酸。

女友悲痛表示，陳俞安當時正要去台北的學校進行無酬教學，他一星期會去3天，這個路線他已經走很多次了，沒料到竟發生意外。女友表示，她與家屬希望能得到真相，到底是那邊有疏忽，才導致意外的發生，希望檢警單位，給陳俞安一個交代。

陳的女友又說，陳俞安經常跟她分享教學時的心得，可以感受他是真的很喜歡這項運動，還說男友曾是全明星紅隊的龍舟教練，而事發當時她還在上班，結果突然接到陳俞安學長的電話，表示陳意外身亡，她一開始還以為是開玩笑，當下還不敢相信，之後發現是事實後，讓她感到既錯亂又悲傷，於是趕赴醫院見男友最後一面。

另一方面，陳俞安女友16日下午也在臉書發文「急！拜託拜託 有沒有人有桃園國際路二段，文中路口的監視器、行車記錄器，大約早上5點左右」徵求監視器畫面，希望能找出事情的真相。

▲桃園騎士墜14米坑洞亡 身分曝光是亞運金牌國手「龍舟天菜」。（圖／翻攝自當事人臉書）

回顧整起事件，陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。消防隊員獲報後趕抵現場，但陳俞安已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。