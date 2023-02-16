黃偉哲水情會議為農民發聲　爭取春季雜作停灌補償鄭文燦支持

▲台南市長黃偉哲為南部農民爭取春季雜作停灌補償，並呼籲中央支持烏山頭水庫淨水處理廠、白河水庫的更新改善，提高淨水處理量與庫容量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院16日下午召開水情會議，台南市長黃偉哲親自出席，為南部農民爭取春季雜作停灌補償，並呼籲中央支持烏山頭水庫淨水處理廠、白河水庫的更新改善，提高淨水處理量與庫容量，對於黃偉哲的建議，會議主席鄭文燦均正面肯定，並要求相關部會帶回研議。

黃偉哲表示，目前台南水情進入黃燈，相當緊張，因此希望行政院能體恤農民，針對春季雜作停灌，提供適當補償。這項建議獲鄭文燦副院長支持，行政院將盡速研商，預計下週公告補償標準。

台南境內雖有水庫，但三大水庫合計蓄水率約31.5％，黃偉哲呼籲中央與地方合力改善水庫，在雨季來臨時就能多儲存水源。這次將具體向中央爭取烏山頭淨水場的更新改善，讓地方的自來供應更穩定。

此外，白河水庫從2019年開始清淤，至今年已恢復蓄水，黃偉哲希望中央能盡早完工，讓庫容量恢復到2000萬噸。另外，台南市政府也將繼續爭取南化水庫溢流堰加高，為南高儲存更多水源。

黃偉哲強調，水庫的庫容量更大，對於農業、民生與產業的用水就更有幫助。在這次水情會議中將建議中央多管齊下，與地方合力改善水庫，為雨季來臨時做好儲水準備。行政院也指示水利署，加強南高屏三縣市的水資源調度，強化南部整體抗旱能力。