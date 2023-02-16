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黃偉哲三度出席行政院會　發聲為南部爭取居住正義與交通平權

▲台南市長黃偉哲出席行政院會，針對青年成家及居住正義問題，呼籲行政院應提高台南租金補貼與購屋利息優惠，以造福青年，發言也獲陳建仁院長正面回應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席行政院會，針對青年成家及居住正義問題，呼籲行政院應提高台南租金補貼與購屋利息優惠，以造福青年，發言也獲陳建仁院長正面回應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日出席行政院會，針對青年成家及居住正義問題，呼籲行政院應提高台南租金補貼與購屋利息優惠，以造福青年，發言也獲陳建仁院長正面回應。

黃偉哲表示，目前中央租金補貼分三等，台北補8千、桃園台中補5千、台南高雄補4千；依統計數據，台南房租與台中桃園相仿，佔青年所得比例也都約20％，但在中央核定的租金補貼卻相差1千。呼籲中央調升南部租金補貼，至少達到桃園台中的標準。黃偉哲也轉述院會現場，陳建仁院長同意好好思考，讓租金補貼更具公平性。

此外，黃偉哲也呼應陳其邁的主張，為南部通勤族爭取交通平權。根據交通部提出的通勤補貼方案，總經費約60億，但北北基桃四縣市卻拿了50億，南高兩位首長呼籲中央在通勤補貼上，也應該照顧捷運路網尚未形成的縣市，尤其是仰賴公路運輸的中南部通勤族也應該納入補貼範圍，交通部長王國材也同意妥善規劃，將更多通勤族納入考量。

黃偉哲表示，今日院會也討論到關於疫後學貸補貼學貸補助方案，高中以上的在學學生有望獲得學貸補貼，最高可由政府全額負擔利息。黃偉哲表示六都首長都相當支持這個方案，也呼籲中央如期實施。

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