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FOCASA馬戲藝術節、國際蘭展、古都馬　黃偉哲暢談春旅首選台南

▲時序進入春天，台南市推出更多精采旅遊活動，市長黃偉哲16日接受媒體訪問時，暢談台南春季旅遊的新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲時序進入春天，台南市推出更多精采旅遊活動，市長黃偉哲16日接受媒體訪問時，暢談台南春季旅遊的新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府日前以「山盟海誓」為號召，推出3大主題告白路線及結婚登記送好禮等一條龍服務，打造情人節經濟，總計2月14日單日有213對新人登記結婚，創下近4年以來紀錄。

▲時序進入春天，台南市推出更多精采旅遊活動，市長黃偉哲16日接受媒體訪問時，暢談台南春季旅遊的新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）化園區場域登場，最大亮點為高16公尺、篷內直徑32公尺的巨型馬戲篷「Village-13」，帶領觀眾體驗震撼的視覺效果。7七天共18檔節目，有來自台灣、法國、澳洲、柬埔寨共8組馬戲團隊的演出。此外，還有跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩象皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集等8個特色區，將輕鬆休閒生活風格帶入台南，讓民眾體驗不同的城市氛圍。

黃偉哲表示，第一屆《FOCASA馬戲藝術節》在台南只是開始，希望每一年能越辦越大，未來成為台灣每年春天的重要活動，在台南打造台版小亞維儂。

接續馬戲藝術節，名列世界三大蘭展之一的《2023台灣國際蘭展》於3月4日至19日在台南後壁區的台灣蘭花生物科技園區開展，該展邁入第19年，今年首度由農委會及台南市政府活動合作，活動時間延長為16日，規模也擴大。

▲時序進入春天，台南市推出更多精采旅遊活動，市長黃偉哲16日接受媒體訪問時，暢談台南春季旅遊的新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年主題「蘭花魔鏡─看見，新起點」，透過萬花筒概念呈現蘭花世界。吉祥物Orchidsaur動畫片近期曝光，畫風充滿童趣，從一隻6500萬年前的蜜蜂，揭開蘭花起源神秘面紗，看到蘭花起源、發展及變化，吸睛的展覽規劃，相信將帶來可觀的參觀人潮。

同樣在3月初舉辦的是2023台南古都國際半程馬拉松，於3月5日開跑，今年報名突破2萬人次，再創新高峰。古都馬拉松是全台灣古蹟、歷史建築及文化景點密度最高的賽道，賽道沿線經過司法博物館、台南市美術館2館、孔廟文化園區、原台南愛國婦人會館、台灣府城大南門、安平港、漁光島、億載金城、港濱歷史公園、札哈木原住民公園、大魚的祝福、台南運河等景點，跑者不僅能邊跑邊賞古蹟，沿途還有美食補給站，今年參與古都馬特色美食補給站及美食大道的包括有名東蛋糕、幸福豆漿店、西井村蜂蜜滷味、安平芋糕、安平蝦餅、安平蒜隆枝、古早味馬卡龍等美食店家。

▲時序進入春天，台南市推出更多精采旅遊活動，市長黃偉哲16日接受媒體訪問時，暢談台南春季旅遊的新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲認為，馬拉松參賽者多半會安排過夜行程或是在當地飲食消費，帶來的周邊觀光效益相關可觀。尤其台南是文化之都，更是觀光大城，推薦參賽的朋友在台南多停留幾天，深入發掘體驗在地文化與美食小吃。

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