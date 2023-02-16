首屆台南車展盛大登場　黃偉哲加碼「TAINAN搖滾春天演唱會」

▲「2023台南車展（Tainan Autoshow）」與「TAINAN搖滾春天演唱會」，將在大台南會展中心重磅登場，葉澤山副市長邀請全國民眾228連假來台南觀展、旅遊、消費。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2023台南車展（Tainan Autoshow）」與「TAINAN搖滾春天演唱會」，將於228連假期間，在大台南會展中心重磅登場，台南市政府16日舉辦展前記者會，副市長葉澤山代表黃偉哲市長與會，邀請全國民眾228連假來台南觀展、旅遊、消費，順便參與台南購物節活動，把握最後機會登錄發票抽市政豪宅等豐富好禮。





副市長葉澤山表示，台南除了著名古蹟外，還是國內汽車工業三大產業聚落之一，汽車及其零件製造業廠商約有5百多家，其中不乏隱形冠軍企業，產品稱霸全球市占率的台灣之光，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮。這次透過主辦首屆「2023台南車展（Tainan Autoshow）」，提供汽機車零配件產業優質展銷交流平台，並增加參展商產品在國內外的曝光機會，提升產業能見度並創造商機。



葉澤山副市長指出，台南車展結束隔晚市府也將加碼舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，以推廣大台南會展中心兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等軟硬體設施及服務功能，且具備舉辦演唱會等級的音樂表演活動。希望透過此次車展及演唱會，讓大家看到大台南會展中心的多元性，歡迎大家228連假期間來台南觀展與欣賞表演。





經濟發展局長林榮川說明，這次車展展期從2月24日至2月27日，共4天規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等三大主題，作為汽機車相關產業提供優質的展銷交流平台，同時結合專業展與消費展的特性，集結近百家廠商參展，展出規模達422格攤位，現場超過20個國內外各大知名汽機車品牌，還有安排Show girl及熱舞表演等精彩活動，專業人士憑名片、一般民眾填問卷，即可免費參觀。此外，車展閉幕隔天晚間舉辦的「TAINAN搖滾春天演唱會」將於2月18日中午12時線上開放免費索票，每人限索取2張，數量有限，索完為止。行前記者會議員沈震東、李啟維也到場致意。

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2月28日連假最後一天的重頭戲，則是台南2023年首場「TAINAN搖滾春天演唱會」，副市長葉澤山也於記者會公布卡司名單，除了熱門夯團「告五人」、金曲最佳樂團「麋先生」、從節目「原子少年」出道的「AcQUA源少年」、AKB48官方海外姊妹團體「AKB48 Team TP」、饒舌教父「大支」，更兌現了跨年演唱會時的承諾，再次邀請台灣超人氣男團「W0LF（S）五堅情」（賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉）來台南開唱，準備High翻台南228連續假期，歡迎民眾前來同樂。

▲2月28日連假最後一天的重頭戲，則是台南2023年首場「TAINAN搖滾春天演唱會」，請把握機會觀賞。（圖／記者林悅翻攝）



「2023台南車展（Tainan Autoshow）」與「TAINAN搖滾春天演唱會」活動地點皆在大台南會展中心，距離台南高鐵站、台鐵沙崙站出站步行只要3-5分鐘距離，公共運輸十分方便，歡迎大家踴躍前往參加並多利用大眾運輸工具。