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缺蛋又漲價！鄭文燦下令「買得到、價合理」　估產量3月可恢復

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

記者陳家祥／台北報導

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，重新回到每台斤52元的歷史新高。行政院副院長鄭文燦16日中午前往賣場訪視並說，第1，要確保在架子上買得到、第2，價格要在合理可接受的範圍、第3，確保雞蛋自給自足的比例。他強調，雞蛋吃新鮮最重要、不用囤，預估2月底、3月初左右，供應量就會回復到較高的水準。

鄭文燦到場受訪表示，院長陳建仁主持完院會後，還有幾個跟部長的會議要召開，所以由他來代表了解情況。鄭說，目標有3個，第1，確保在架子上買得到、第2，價格要在合理可接受的範圍、第3，確保雞蛋自給自足的比例。

鄭文燦說，這3個目標都要達成，現在面對包含氣候變遷、禽流感、換羽等因素，產蛋率有下降，農委會希望從幾方面做產銷穩定。其實產銷雙方有聯繫機制，價格也是市場價格，目前批發價52元、漲幅4%，蛋從去年到現在漲約50%；若比較美日，美國大概1顆台幣7.3元，日本5.77元，台灣是5.28元。

「其中很大的成本是飼料。」鄭文燦說，目前大宗物資包含黃豆、小麥、玉米的進口營業稅，降稅措施目前到3月底，但陳建仁院長指示召開物價會報，會把稅減免政策往後延，讓蛋雞場成本下降，保障農民收益、更有意願增產。

另外，鄭文燦也提到，加工蛋以及原料蛋調節部分，佔市場總額大概12到18%，農委會能做協調，讓民生使用的雞蛋多一點。第3，希望蛋雞、種雞來源供應能多一點，供應增加的話，可以彌補產蛋率的變化，這三方面都要努力。

鄭文燦說，要兼顧產銷雙方，也要給消費者合理可接受的價格，但也要反映成本、讓蛋農可以透過市場機制得到合理利潤，這是雙方都要兼顧的，「這是辛苦的工作，希望各大通路多鼓勵消費者，蛋是新鮮的食材，不需要囤積，也可以分時段供應雞蛋，早上、下午不同時段來分段供應選洗蛋或傳統市場等」。

鄭文燦強調，希望通路端大家能夠配合，「真的不用特別囤積」，2月底、3月初左右，供應量就會回復到較高的水準，沒必要囤積，雞蛋買新鮮的最好，就近購買，不需要特別儲存。鄭說，目前日產量11.3萬箱，民生使用是足夠的，只要加工調節做好，一定能滿足民生需求。

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