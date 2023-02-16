超商限量！「迪士尼100周年周邊」來了　胡迪音樂盒、米奇耳機太Q

▲7-11將於2/22起開賣「迪士尼100周年」第二波限量周邊。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

迪士尼粉絲快看過來！就有超商推出「迪士尼100周年」第二波限量周邊，本次以迪士尼皮克斯動畫角色為靈感，包括《玩具總動員》裡的胡迪警長、巴斯光年、三眼怪、熊抱哥以及《怪獸電力公司》裡的毛怪等，不僅有超Q無線藍芽耳機、電鍋，還有靠墊、感應式垃圾桶等實用小物。

7-11將於2/22起展開「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購／集點送」第二波活動，推出OUTDOOR後背包系列、米奇耳朵直式側背包／背包造型零錢包、行動電源、無線藍牙耳機及USB手持吸塵器等實用生活小物，還有居家必備大同電鍋，呈現迪士尼100週年主題設計，好用又可愛。

▲本次還有15吋筆電包、OUTDOOR後背包／背包造型零錢包等實用小物。



▲迪士尼百年紀念款大同6人電鍋。



居家辦公系列首推「桌上收納鐵櫃」，以美式校園風格鐵櫃，推出三眼怪、熊抱哥以及毛怪款；「感應式垃圾桶」使用紅外線感應開蓋，360度輕敲觸碰即可開啟；可即站即秤能自動關機還有溫度顯示的「體重計」、是靠墊也是暖手午睡枕「兩用靠墊」、限定「胡迪款10公分大水晶球音樂盒」以及「15吋手提筆電包」增添生活趣味。

▲胡迪10公分大水晶球音樂盒，搭配經典曲目「卡農主題變奏」。



▲▼infoThink造型無線藍芽耳機分為米奇款與米妮款。



外出系列則有「安全帽」及「滑板」，其中「安全帽」設計以《玩具總動員》經典角色為主，推出巴斯光年、三眼怪以及熊抱哥三款造型；為了讓粉絲能快速收藏喜歡的周邊，7-11自2/22下午3點起至2/26止祭出「門市快閃購」，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。

▲萊爾富將開放預購「第五屆世界棒球經典賽」2款聯名口罩。（圖／萊爾富提供，下同）

「第五屆世界棒球經典賽」將在3/8起陸續於台中洲際棒球場、日本東京巨蛋、美國亞利桑那州鳳凰城的大通銀行球場以及美國佛羅里達州邁阿密的馬林魚球場登場，其中，台灣A組的預賽時間為3/8至3/12止，參賽隊伍包含台灣、巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴共5隊。

▲每款各限量1000盒。

對此，萊爾富攜手曜群生醫，推出獨家「WBC中華隊限量款盒裝」（5入）以及「WBC五款國家隊盒裝」（5入）成人口罩，即日起至2/19止於萊爾富門市Line群組開放預購(特殊門市除外)，每款全台限量1000盒，售完為止。