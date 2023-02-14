超商最新「燕麥拿鐵」來了！還有熱飲超療癒　第2杯10元爽喝

▲7-11限定門市推出「CITY PRIMA冰／熱精品燕麥拿鐵」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

冷冷的天，喝上一杯熱咖啡溫暖又療癒！就有超商開賣全新「冰／熱燕麥拿鐵」，以衣索比亞精品咖啡融合OATLY燕麥奶，打造最濃厚綿密風味，自2/22起還可享嚐鮮價99元，當筆加購則能享冰精品燕麥拿鐵「第2杯10元」，趕快把握便宜嚐鮮。

7-11引進「三豆槽」全新咖啡設備，1機台同時享有3款豆、2款奶，今年預計導入720家門市，讓咖啡控們有更豐富的選擇；同步也將於2/22起開賣加了風靡歐美OATLY燕麥奶的「CITY PRIMA熱精品燕麥拿鐵」，360間門市限定，以及「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵」，5800間門市都喝得到。

▲「CITY PRIMA冰／熱精品燕麥拿鐵」以衣索比亞精品咖啡融合OATLY燕麥奶，打造最濃厚綿密風味。



慶祝新品上市，2/22起至3/7止，購買CITY PRIMA冰／熱精品燕麥拿鐵可享「嚐鮮價99元」，同期間還有單筆加價購CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵「第2杯10元」。

自台中起家的台灣手搖飲品牌「功夫茶」今（14）日情人節祭出限時1天「指定飲品買1送1」，只要於全台門市購買「大杯玫瑰奶茶」就送「大杯玫瑰青露」，其中，玫瑰奶茶是選用香濃奶茶加入玫瑰的組合，而玫瑰青露則是玫瑰結合烏龍茶的清新飲品，把握機會搶喝。

▲功夫茶限時1天指定飲品買1送1。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）