　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

怕女友生氣的快看！超商限量開賣「玫瑰花束」　還有獨家金莎水晶球

▲▼情人節送禮。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起限量販售玫瑰花。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

情人節即將到來，若你正在焦慮還沒準備好送另一半何種驚喜，衝一趟超商就搞定！超商不僅獨家開賣「玫瑰花束」、「情人節隨取卡」，購買金莎指定品項滿499元，就可抽獨家「金莎大水晶球」，趕快把握時間試手氣，把這份驚喜送另一半。

7-11即日起於指定門市販售限量「空運進口玫瑰花」，選用哥倫比亞及厄瓜多空運進口玫瑰花，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次，花色鮮豔且花期長，有「頂級玫瑰」之美稱，且每朵玫瑰更以透明手提花盒包裝呈現高質感，滿足民眾驚喜送禮需求。

巧克力首選「金莎巧克力」系列商品，即日起至2/14止，只要在7-11門市購買金莎指定品項原價滿499元，就可抽比聖誕款大4倍的金莎大水晶球，活動期間每日抽出60名幸運者；還有與台北霞海城隍廟與臺灣祀典武廟合作推出的「情人節隨取卡」，售價520元保證放大至550元，一次買2款可以解鎖「我喜歡你」藏頭詩，憑卡至7-11門市購買指定糖果、巧克力還可享9折。

▲▼金莎大水晶球,韓國延世大學調味乳。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲情人節限定「金莎大水晶球」比去年推出的聖誕款大4倍，聖誕款現已無販售。

▲▼情人節送禮。（圖／7-11提供）

▲情人節隨取卡保證放大至550元。

另外，即日起至2/14止還有「珍愛情人節」活動，只要購買CITY系列飲品、糖果、零食、啤酒、衛生套等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，即可立折25元。

▲▼好丘 GOOD CHO’S推黑糖珍奶貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲最新黑糖珍奶貝果來了。（圖／好丘提供，下同）

好丘把珍珠奶茶變成貝果了，推出全新「3分微糖黑糖珍奶貝果」，選用來自花蓮舞鶴的阿薩姆紅茶，將茶葉細磨成粉後揉進貝果麵糰當中，打造帶有清香的紅茶口感，內餡部分則搭配每日現做手工奶茶奶酥餡，把奶酥結合阿薩姆紅茶粉，每一口都是茶香濃郁的奶茶滋味，而珍珠部分則以黑糖麻糬製成，經過烘烤後口感軟Q，還帶有黑糖香，即日起正式上市。

▲▼好丘 GOOD CHO’S推黑糖珍奶貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲貝果裡頭的軟Q珍珠是黑糖麻糬製成。

ET快訊
「約定1祕密」後粉紅超跑真來做客　他全身起雞皮疙瘩
10大「ChatGPT受惠股」ETF　4檔報酬率飆破20%
周玉蔻罵他「家暴拋妻棄子」　趙少康提告求償1000萬
快訊／國1重大車禍！噴飛車外　1死3重傷
王力宏新歌想念家人！　李靚蕾隔空開嗆
快訊／中華隊熱身賽　首戰陣容出爐
日商傳撤出台灣　急發聲明了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

怕女友生氣的快看！超商限量開賣「玫瑰花束」　還有獨家金莎水晶球

學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

中華電信HiNet光世代300M限時申辦抽大獎！「速在有禮」熱門家電豪禮多選一！

電商預購三星S23人氣規格、顏色出爐　破5萬頂規Ultra搶手熱賣

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」爽吃9天

【廣編】峮峮陪你過情人節！聯手「御茶園」就要寵壞你

夾BBQ火烤植物肉排、新鮮生菜！　速食店最新「植物肉華堡」來了

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

美式買1送1！4大超商「情人節限時優惠」來了　加碼吃10元霜淇淋

肯德基開學季限時下殺42折！炸雞蛋撻通通有　優惠碼一次看

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

怕女友生氣的快看！超商限量開賣「玫瑰花束」　還有獨家金莎水晶球

學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

中華電信HiNet光世代300M限時申辦抽大獎！「速在有禮」熱門家電豪禮多選一！

電商預購三星S23人氣規格、顏色出爐　破5萬頂規Ultra搶手熱賣

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」爽吃9天

【廣編】峮峮陪你過情人節！聯手「御茶園」就要寵壞你

夾BBQ火烤植物肉排、新鮮生菜！　速食店最新「植物肉華堡」來了

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

美式買1送1！4大超商「情人節限時優惠」來了　加碼吃10元霜淇淋

肯德基開學季限時下殺42折！炸雞蛋撻通通有　優惠碼一次看

星展高層輪調！台灣總座換黃思翰　林鑫川升集團策略長

轉機出現？中福董事長變更通過　力拚解除4／2下市危機

孩大拇指長「整串珍珠」！　醫點名1病毒：會躲起來再復發

《閃電俠》驚見「兩代蝙蝠俠」回歸　粉嗨喊：終於知道為什麼DC要保這部！

狂發11萬篇論文！　她揪弟弟假冒期刊「4年撈8000萬」

B.T.O.D淇揚「街舞圈跨界饒舌」　低潮寫歌獲好評：感謝當時的自己

有線電視業者大豐、TBC 各捐百萬助土耳其賑災

高中木聯／陳睦衡中繼解危　劉俊緯開轟助穀保4連勝

七大公協會團體拜會NCC　要求強力打擊數位侵權

高端1月營收0元　王鴻薇轟：陳建仁跟民進黨政府出來面對！

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

消費熱門新聞

超商大杯美式、拿鐵買2送2只有1天

必勝客限時9天13吋大比薩199元吃

肯德基開學季限時下殺42折！

限時2天！超商美式28元、拿鐵37元

超商10元霜淇淋、可可飲限時1天搶

速食店「黃金雞鴨塊買1送1」連吃7天

超商大杯特濃拿鐵買1送1爽喝3天

今日限定！超商人氣茶飲「買10送10」

4大超商「情人節限時優惠」來了

今天開訂！速食店連5天免費送堡

搶限量泡泡瑪特　櫃位像被砸場

超商最新指定飲品限時「買1送1」

中華電信光世代限時申辦抽大獎

超商「單品拿鐵買1送1」爽喝4天

更多熱門

相關新聞

情人節住五星總統套房放閃　台北遠東香格里拉業績成長上看三成

情人節住五星總統套房放閃　台北遠東香格里拉業績成長上看三成

西洋情人節明（14）日登場，觀光飯店瞄準浪漫商機吸客。台北遠東香格里拉自即日起至3月14日推出三款情人住房專案，其中總統套房瞄準高端客群，已有二組求婚情侶下訂，包套服務讓客戶盡享專屬尊榮感，內部預估可望帶動相關業績成長二至三成，挹注業績表現可期。

虎斑貓「吹泡泡糖」邁愉悅步伐

虎斑貓「吹泡泡糖」邁愉悅步伐

情人節「愛心星雲」好浪漫！　天文館邀戀人們共賞

情人節「愛心星雲」好浪漫！　天文館邀戀人們共賞

峮峮陪你過情人節聯手「御茶園」

峮峮陪你過情人節聯手「御茶園」

搶限量泡泡瑪特　櫃位像被砸場

搶限量泡泡瑪特　櫃位像被砸場

關鍵字：

情人節超商新品玫瑰花

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

快訊／金馬得主逝世！享壽73歲

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面