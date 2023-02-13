怕女友生氣的快看！超商限量開賣「玫瑰花束」　還有獨家金莎水晶球

▲7-11即日起限量販售玫瑰花。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

情人節即將到來，若你正在焦慮還沒準備好送另一半何種驚喜，衝一趟超商就搞定！超商不僅獨家開賣「玫瑰花束」、「情人節隨取卡」，購買金莎指定品項滿499元，就可抽獨家「金莎大水晶球」，趕快把握時間試手氣，把這份驚喜送另一半。

7-11即日起於指定門市販售限量「空運進口玫瑰花」，選用哥倫比亞及厄瓜多空運進口玫瑰花，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次，花色鮮豔且花期長，有「頂級玫瑰」之美稱，且每朵玫瑰更以透明手提花盒包裝呈現高質感，滿足民眾驚喜送禮需求。

巧克力首選「金莎巧克力」系列商品，即日起至2/14止，只要在7-11門市購買金莎指定品項原價滿499元，就可抽比聖誕款大4倍的金莎大水晶球，活動期間每日抽出60名幸運者；還有與台北霞海城隍廟與臺灣祀典武廟合作推出的「情人節隨取卡」，售價520元保證放大至550元，一次買2款可以解鎖「我喜歡你」藏頭詩，憑卡至7-11門市購買指定糖果、巧克力還可享9折。

▲情人節限定「金莎大水晶球」比去年推出的聖誕款大4倍，聖誕款現已無販售。

▲情人節隨取卡保證放大至550元。

另外，即日起至2/14止還有「珍愛情人節」活動，只要購買CITY系列飲品、糖果、零食、啤酒、衛生套等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，即可立折25元。

▲最新黑糖珍奶貝果來了。（圖／好丘提供，下同）

好丘把珍珠奶茶變成貝果了，推出全新「3分微糖黑糖珍奶貝果」，選用來自花蓮舞鶴的阿薩姆紅茶，將茶葉細磨成粉後揉進貝果麵糰當中，打造帶有清香的紅茶口感，內餡部分則搭配每日現做手工奶茶奶酥餡，把奶酥結合阿薩姆紅茶粉，每一口都是茶香濃郁的奶茶滋味，而珍珠部分則以黑糖麻糬製成，經過烘烤後口感軟Q，還帶有黑糖香，即日起正式上市。

▲貝果裡頭的軟Q珍珠是黑糖麻糬製成。