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每日限量開賣！超商最新「鮮奶泡芙、餐包」　咬下爆超濃內餡

▲▼7-11最新2款鮮乳甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11每日限量開賣鮮乳泡芙、奶油餐包。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃貨們快看過來！就有超商開賣對環境及動物友善的麵包、甜點新品，使用榮獲「動物福利標章」驗證的在地鮮乳品牌製成泡芙及餐包，一口咬下就能吃到超濃鮮奶香；另外，該超商也在公益上不遺餘力，如近期緊急啟動土耳其震災募款，讓民眾能及時捐款救助。

7-11與榮獲「動物福利標章」驗證的貓兒干鮮乳合作，推出餐包及甜點新品，首推「好農維也納奶油餐包」，內餡使用天然奶油，後注餡工法注入內餡，香濃糖霜奶油餡入口即化，另一款為「好農好濃鮮奶泡芙」，內餡奶香濃郁、口感滑順。

▲▼7-11最新2款鮮乳甜點。（圖／7-11提供）

▲「鮮奶泡芙」就如其名，一咬下就是超濃鮮奶內餡。

除了持續推動對環境及動物友善的商品之外，7-11在公益上也是不遺餘力，自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，成立35年至今支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次；根據內部數據分析，使用OPEN POINT APP捐款的每5名消費者，就有1人養成定期定額捐款訂閱習慣，單筆捐款最高達16萬元、多筆定期定額捐款金額高達1萬元。

如近期土耳其震災募款，7-11於一天內主動聯繫社福團體於ibon、OPEN POINT APP上啟動緊急募款專案，並配合衛福部提供最即時的緊急募款管道，今年累計至今，OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，今（15）日起至3/14於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。

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