超商最新「咖啡之花」美式、拿鐵！可可堅果香超濃　限時2杯只要99元

▲7-11開賣有「咖啡之花」美譽的「瓜地馬拉花神」精品咖啡。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

台灣近10年咖啡館數量成長1.6倍，一年喝掉28.5億咖啡，顯示咖啡市場正快速成長，為了讓民眾能享受更多變的咖啡風味，就有超商推出有「咖啡之花」美譽的精品咖啡，共有美式、拿鐵可選，喝得到濃郁的可可堅果香，即日起至2/21止，還可享「任2杯嚐鮮價99元」。

7-11 CITY PRIMA即日起推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡，散發豐富堅果可可咖啡香、口感滑順回甘，同步還有CITY PRIMA瓜地馬拉花神精品美式、精品拿鐵，帶給咖啡饕客全新味蕾享受。

慶祝新品上市，7-11也祭出2大咖啡優惠，即日起至2/21止，購買CITY PRIMA瓜地馬拉花神精品美式或精品拿鐵「任2杯嚐鮮價99元」；即日起至4/4期間每周一及周二，購買CITY PRIMA衣索比亞古吉或瓜地馬拉花神精品拿鐵或精品美式，每杯可享鑑賞價60元，再加贈OPEN POINT點數10點。

▲萊爾富於2/17至2/19推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動。（圖／萊爾富提供）

為了讓大家這周六（2/18）補班不憂鬱，萊爾富推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動，2/17起至2/19止連續3天，品項包含Hi Café大杯冰/熱特濃美式(售價55元)與大杯冰/熱特濃拿鐵（售價65元），最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式只要28元、單杯特濃拿鐵只要33元。