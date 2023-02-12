超商獨家！蠟筆小新「5款甜點飲料」通通要嗑　草莓雲朵燒咬下爆餡

▲7-11獨家開賣蠟筆小新5款甜點、飲料。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新迷快看過來！以下整理超商獨家開賣的「蠟筆小新5款甜點、飲料」，通通都看得到可愛的蠟筆小新，甜點一定要吃「草莓雲朵燒」，咬下就能吃到香濃酸甜的奶油莓果醬內餡，飲料則有焦糖奶茶、咖啡牛乳等，下午茶這樣吃超幸福。

1.蠟筆小新草莓雲朵燒

「蠟筆小新草莓雲朵燒」外皮口感介於戚風蛋糕及銅鑼燒間，蓬鬆柔軟有如雲朵般，還印上小新可愛的臉龐，咬下則能吃到使用北海道LUXE奶油乳酪搭配鍋煮草莓、覆盆莓新鮮果醬製成的內餡，口感酸甜濃郁有層次。

▲「草莓雲朵燒」可愛又美味。



2.蠟筆小新焦糖奶茶

「蠟筆小新焦糖奶茶」含乳量達50%，香甜焦糖風味融合奶茶香，冬季還能加熱飲用，喝起來溫暖又幸福，尤其還有2款不同的復古包裝，正面除了有小新走路賣萌的圖案，側身還加碼印上妮妮揍兔子與最愛的娜娜子姐姐小驚喜。

▲冷冷的天喝焦糖奶茶超幸福。



3.蠟筆小新咖啡牛乳／紅茶牛乳／可可奶茶

這3款飲品一推出就掀起打卡熱潮，包裝是可愛的復古色系，拿在手裡超吸睛！「咖啡牛乳」喝起來是濃郁咖啡香，甜而不膩，「紅茶牛奶」則使用阿薩姆與錫蘭2種茶葉製成，乳感與甜感平衡、順口不膩，而「可可奶茶」以濃醇可可搭配香甜奶茶，喝起來甜度適中、乳感厚實。

▲可可奶茶擁有濃郁滋味。