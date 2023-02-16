網紅遭霸凌「與黑粉對決」搶救不治！妻淚訴：留下兩老和3月大女兒

▲38歲大陸網紅「管管」過去曾因「開拖拉機去西藏」爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

大陸17歲尋親男孩劉學州自殺離世之後，網路霸凌問題受到討論，不料近日又傳出一名山東網紅「管管」因不堪網路黑粉霸凌，選擇了結生命。他的妻子15日發布影片證實該消息，並淚訴家裡還有2個60多歲的老人，以及一個3個月的孩子。目前當地警方已介入調查。

綜合陸媒報導，38歲大陸網紅管管（孫凡寶）過去曾因上傳「開拖拉機去西藏」系列影片在網路引發關注，不料有網友14日晚間就在社群媒體上發布他猝死的消息。而事件經過一夜發酵後，管管的妻子15日早上也發布影片丈夫的死訊，並在留言處感嘆，「只有經歷過這種網絡暴力的人，才能體驗到困擾我丈夫的東西吧」。

▲管管妻子證實丈夫輕生。

管管的妻子在影片中表示，丈夫在近半年的直播生涯中，被不少黑粉辱罵和霸凌，最終因不堪忍受，選擇輕生。她還透露，家裡還有2個60多歲的老人，以及一個3個月大的女兒，如今她只希望還給丈夫一個公道，也給家中2位老人一個安慰。

事實上，管管曾多次發布影片表示，有人惡意造謠誹謗詆毀他，日前更在直播中表示要與「與黑粉對決」，將一瓶不明藍色液體喝下，隔天他的妻子就發布了一支他在急診室洗胃搶救的畫面。

當地警方15日晚間表示，目前已收到管管自殺的相關訊息，也已將此事向上呈報給縣公安局處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995