遊戲帳號頭像遭盜圖P成鄧佳華　他崩潰罹病求償結果更受傷

▲網紅鄧佳華的招牌樣貌，被網友用來P圖惡搞遊戲玩家。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

記者黃哲民／台北報導

北市1名許姓男子用自拍照當成線上遊戲帳號頭像，卻被同款遊戲玩家沈男盜照，沈男還將照片裡許男五官P圖，換臉成主演A片《華根初上》的網紅鄧佳華容貌，許男怒批沈男惡搞害他名譽受損並罹患憂鬱症，提告求償60萬元，法官認為沈男KUSO成品已認不出是許男，且遊戲上線亮相僅約6分鐘，判沈男僅須賠償精神慰撫1萬元確定。

許男提告指稱，2020年8月間，他在線上遊戲裡發現有人盜用他的遊戲帳號頭像，P圖成鄧佳華招牌暴牙帶黑框眼鏡的模樣，對方並把P圖當成遊戲角色頭像，還一次創3個角色使用，故意上線讓其他玩家共見共聞，經查發現是仍就讀大學的沈男所為。

在科技公司擔任研發人員的許男指稱，他的遊戲帳號頭像是他用手機自拍，具有獨特構圖、角度等原創性，且有他正面五官的肖像，卻遭沈男盜照侵權，並P圖惡意醜化，害他遭人嘲笑謾罵、名譽受損，承受極大身心痛苦，更因而罹患憂鬱症、雙重人格解離症，要求沈男賠償精神慰撫60萬元。

沈男起初否認盜用許男的頭像照片，推稱是上網抓取鄧佳華的公開照片，後來改稱取自許男自己臉書公開照片，並聲稱臉書使用條款第2.4條明定，帳號公開發布的內容或資料，代表允許所有人存取或使用，所以他沒侵犯許男著作權與肖像權，許男是因跟其他網友爭吵挨罵遭羞辱而出現精神症狀，和他無關。

法官指許男自拍的頭像照片，搭配靠窗反白背景、光線與穿著，以及許男舉手投足和挑眉、嘴角上揚展現酷炫、自信與時尚性格，確實有原創性與創作性，屬於受《著作權法》保障的攝影著作，沈男擅自盜用並修圖，已侵害許男的照片重製權、公開傳輸權與姓名表示權。

法官並指沈男提出的臉書使用條款第2.4條，無法證明真偽，反而臉書使用條款第5條保護他人包括智慧財產權在內的權利，不允許恣意下載、重製臉書用戶發布的相片、影片等內容，沈男顯然有所曲解。

不過法官認為沈男KUSO後的照片，雖保留容貌以外的內容，但已認不出是許男，因此沒侵害許男肖像權，加上遊戲角色頭像在遊戲畫面所占比例很小，沈男僅用於清晨上線約6分鐘，又沒藉此獲得利益，因此僅判沈男須賠償許男精神慰撫1萬元，全案確定。