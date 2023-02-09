網紅「京城喬姐」被抓了！男扮女裝打卡女浴室…反嗆：進去怎麼了

▲京城喬姐日常造型。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名擁有幾萬粉絲的男網紅「京城喬姐」近日自曝進女浴室，引發熱議。這名網紅在社交平台上的造型幾乎都是長髮穿女裝。他自曝，被大哥帶到了北京最貴的澡堂，並曬出了在裡面做項目的照片。照片中，他正穿著澡堂提供的粉色浴衣躺在床上，舒適的享受著工作人員服務。

據《橙柿互動》報導，根據他的定位獲悉，他去的洗浴中心是曲水蘭亭，該中心人均基礎消費1000元（人民幣，下同）起，總消費隨著項目多少相應調整價格幅度。

▲男網紅自曝進了女浴室。（圖／翻攝自微博）

涉事男子是一個網紅，名字叫做「京城喬姐」，他性別為男，以女裝打扮示人，經常曬出自己長頭髮、身穿緊身裙的影片，吸引了一部分的粉絲。

他自曝進女浴室後，很快引發網友熱議，眾多網友直呼快報警，「竟然讓男人進女浴室。」引發熱議以後，他竟反嗆，「進女浴室怎麼了？」另外，他還稱，自己用的是假身分證進去的。

9日上午，平安北京朝陽微信公眾發布最新情況通報稱，針對網傳「有人男扮女裝進入女浴室」一事，經朝陽警方工作，已將嫌疑男子李某某抓獲。

通報稱，經查，該人以女性裝扮進入朝陽區某酒店女賓浴區更衣後，到公共休息區域自拍照片並發至本人社交平台帳號，以製造話題、賺取流量。目前，該人已被朝陽公安分局依法行政拘留。