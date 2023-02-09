300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

▲雞頭遭女網紅控告性侵，被檢方不起訴處份後，反控女網紅誣告。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、翁子皓／台北報導

援交界小有名氣的雞頭李庠岑，透過好友聯繫上一名「奶比臉大」的女網紅，並開出300萬元天價媒介援交，但事後只給女網紅20多萬，遭女網紅提告詐欺、性侵，台北地檢署偵查終結，分別依詐欺、猥褻、媒介性交易等罪嫌將李起訴，性侵部分則不起訴。不料，李男反控網紅誣告他性侵，北檢調查後，也將女網紅處分不起訴。

李男雖只有20多歲，但在援交界小有名氣，曾設局仙人跳勒索富商而被判刑，他在2019年收到2名富商的洽詢，於是透過友人私訊IG聯繫一名身材火辣的女網紅，相約到高檔餐廳洽談細節，雙方見面後，李誇下海口，聲稱能讓女網紅在5天內大賺300萬元，且引薦的嫖客都是富商，絕不會讓她吃虧。女網紅不敵誘惑，決定下海援交，還在餐廳廁所中掀衣露乳，讓李男驗明正身，確認都是真材實料、沒有隆乳。

女網紅之後依潘姓女雞頭指示入住高級酒店、摩鐵，分別與2名富商床戰3次，李男隨後共收到78萬元款項，並與潘女分別拿走33萬、15萬佣金，扣除房間費用後，女網紅實際到手僅有20多萬元。

女網紅認為自己僅拿到20多萬，與原先說好的300萬落差甚大，認為自己上當受騙，於是控告李、潘2人詐欺，另控李男在餐廳廁所對她襲胸猥褻、還以「試車」名義性侵她，同時在事情鬧大後，她還遭李揚言要抖出她賣淫一事，因此追加控告李恐嚇。

李男到案後僅坦承有仲介女網紅賣淫，但並無猥褻、性侵，恐嚇等情事。但檢方調查，女網紅內衣上確實驗出李男的DNA，且從2人對話紀錄來看，李男確實允諾會讓她賺300萬，檢方認為，李明知性交易行情，卻漫天喊價誘女網紅下海，已涉嫌媒介性交易、詐欺犯行，依法起訴李、潘2人，恐嚇部分，也認李男涉有重嫌起訴，性侵部分則因罪證不足，將李男處分不起訴。

李男事後對女網紅提出告訴，主張女網紅指控他性侵，涉犯誣告。但北檢調查後，認為女網紅無犯意，處分不起訴。