　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

▲雞頭遭女網紅控告性侵，被檢方不起訴處份後，反控女網紅誣告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雞頭遭女網紅控告性侵，被檢方不起訴處份後，反控女網紅誣告。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、翁子皓／台北報導

援交界小有名氣的雞頭李庠岑，透過好友聯繫上一名「奶比臉大」的女網紅，並開出300萬元天價媒介援交，但事後只給女網紅20多萬，遭女網紅提告詐欺、性侵，台北地檢署偵查終結，分別依詐欺、猥褻、媒介性交易等罪嫌將李起訴，性侵部分則不起訴。不料，李男反控網紅誣告他性侵，北檢調查後，也將女網紅處分不起訴。

李男雖只有20多歲，但在援交界小有名氣，曾設局仙人跳勒索富商而被判刑，他在2019年收到2名富商的洽詢，於是透過友人私訊IG聯繫一名身材火辣的女網紅，相約到高檔餐廳洽談細節，雙方見面後，李誇下海口，聲稱能讓女網紅在5天內大賺300萬元，且引薦的嫖客都是富商，絕不會讓她吃虧。女網紅不敵誘惑，決定下海援交，還在餐廳廁所中掀衣露乳，讓李男驗明正身，確認都是真材實料、沒有隆乳。

女網紅之後依潘姓女雞頭指示入住高級酒店、摩鐵，分別與2名富商床戰3次，李男隨後共收到78萬元款項，並與潘女分別拿走33萬、15萬佣金，扣除房間費用後，女網紅實際到手僅有20多萬元。

女網紅認為自己僅拿到20多萬，與原先說好的300萬落差甚大，認為自己上當受騙，於是控告李、潘2人詐欺，另控李男在餐廳廁所對她襲胸猥褻、還以「試車」名義性侵她，同時在事情鬧大後，她還遭李揚言要抖出她賣淫一事，因此追加控告李恐嚇。

李男到案後僅坦承有仲介女網紅賣淫，但並無猥褻、性侵，恐嚇等情事。但檢方調查，女網紅內衣上確實驗出李男的DNA，且從2人對話紀錄來看，李男確實允諾會讓她賺300萬，檢方認為，李明知性交易行情，卻漫天喊價誘女網紅下海，已涉嫌媒介性交易、詐欺犯行，依法起訴李、潘2人，恐嚇部分，也認李男涉有重嫌起訴，性侵部分則因罪證不足，將李男處分不起訴。

李男事後對女網紅提出告訴，主張女網紅指控他性侵，涉犯誣告。但北檢調查後，認為女網紅無犯意，處分不起訴。

ET快訊
爆陳建州私邀「暗黑群組」傳謎片！他驚見大咖名單：演藝圈會崩盤
薪水太晚發勞動部要管了！　百人以上公司要5號前發薪
快訊／陸軍打靶膛炸！　2人緊急送醫
劉亞仁疑用藥始末曝！ 恐牽連4代言、4作品
驚見蛇吞蛇！「世界第二毒蛇」慘遭吞食　專家驚：從未看過
快訊／新光大公主吳欣盈生了！　產下金髮碧眼小王子
隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光
土耳其人都知「台人蓋的房子不會倒」　組織急求助：只能撐1至2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陸軍步槍打靶膛炸2人受傷！　1上士右臉燙傷、班長中指割傷

打羽球被殺到眼眶挫傷　告對手傷害因1個腳步逆轉

「我開BMW妳不想坐嗎？」　單戀男被拒半夜潑汽油！下場GG

隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光

林口球棒隊瘋砸車原因曝！竹聯幫為30萬內鬨　警連夜狂逮15人

「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

快訊／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛卡車內　警消搶救中

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

高雄觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠跨毒販勇猛逮人

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

快訊／陸軍步槍打靶膛炸2人受傷！　1上士右臉燙傷、班長中指割傷

打羽球被殺到眼眶挫傷　告對手傷害因1個腳步逆轉

「我開BMW妳不想坐嗎？」　單戀男被拒半夜潑汽油！下場GG

隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光

林口球棒隊瘋砸車原因曝！竹聯幫為30萬內鬨　警連夜狂逮15人

「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

快訊／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛卡車內　警消搶救中

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

高雄觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠跨毒販勇猛逮人

金槍不倒非性福！中年男「軟不了」痛到就醫　竟罹陰莖異常勃起症

在台土耳其YTR「爸爸同學全家亡」曝災區零下13度慘況：城市都毀了

迎白沙屯媽！黑狗兄送抬轎襪　肉圓生+香菜咖啡萬份餐點免費 　

經典賽最終名單明公布！20國、30人名單早上7點揭曉

十軍團證實「成功嶺65K2膛炸釀2傷」　陸軍已組後勤單位做鑑定

57歲林志炫二度攻蛋「高音照樣飆」　親揭超嚴苛護嗓「六不二要」守則

劉亞仁遭疑非法用藥！秒懂牛奶針「3可怕副作用」　1情況恐出人命

大都會共12名球員參戰經典賽　教頭休瓦特覺得太多了

守住2條生命！9個月孕婦「困70小時獲救」接力抬出　全場感動歡呼

國民黨新竹市團拜同框高虹安！　朱立倫曝「藍白合作可能」

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

快訊／被爆歧視原民　所長被火速調職內勤

他手機藏2任女友私密片！法官看完判無罪

300萬誘巨乳網紅下海　雞頭遭控試車性侵

繪師擺攤賺10多萬騎車噴飛　隔天再賺13萬也被偷

快訊／上班注意！國1「2車追撞」回堵4公里

國2事故最新視角！轎車遭水泥車壓扁　駕駛宣判腦死

獨／兒遭槍殺！媽媽心碎問案情　警諷：原住民就是要錢

即／性愛片持續外流　軍官情侶開正式提告

即／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛受困搶救中

恐怖畫面曝！騎士路口突煞停遭撞飛　頭爆血身亡

更多熱門

相關新聞

千萬網紅「全透視裸身」大膽登台！

千萬網紅「全透視裸身」大膽登台！

義大利網紅Chiara Ferragni在IG上擁有2800多萬粉絲，社群影響力十分龐大，Chiara於7日舉行的義大利聖里摩音樂節上（Sanremo 2023）擔任嘉賓登台，一舉換了多套驚人造型，包括「全透視裸身」造型、印滿酸民言論的禮服⋯⋯實際上皆是為了在此備受矚目的大舞台上，為女性權利公開發聲。

不倒翁正妹引爆遊客朝聖！3年後被指顏值暴跌近照曝

不倒翁正妹引爆遊客朝聖！3年後被指顏值暴跌近照曝

27歲單身女博士染梅毒！醫揪中鏢途徑：近期洗牙

27歲單身女博士染梅毒！醫揪中鏢途徑：近期洗牙

比利時破獲中國人蛇賣淫集團　逮25人救出20人

比利時破獲中國人蛇賣淫集團　逮25人救出20人

南半球女王驚見馬桶都是血　真相笑翻

南半球女王驚見馬桶都是血　真相笑翻

關鍵字：

網紅賣淫富商雞頭李庠岑

讀者迴響

熱門新聞

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

周杰倫深夜彈琴被說擾鄰！　「跩回1句」網瘋朝聖

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面