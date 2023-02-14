　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

16歲抖音網紅公園散步遭刺亡　疑受「校園霸凌」！死前5天爆退學

▲▼英國年僅16歲的TikTok跨性別網紅布里安娜（Brianna Ghey）光天化日之下，在公園遭刺身亡。（圖／翻攝自推特）

▲英國16歲跨性別女子在公園莫名遭刺身亡，她在TikTok上的粉絲紛紛不捨哀悼。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國16歲的TikTok網紅布里安娜（Brianna Ghey）光天化日下在公園遭刺死，陳屍小徑。布里安娜是一名跨性別女性，時常拍短片模仿流行歌曲，擁有3.1萬粉絲追蹤。警方認為，暫無證據指向仇恨犯罪，且已逮捕一對15歲男女。據友人表示，死者長年遭校園霸凌，原因正是性別認同，她生前還曾透露自己被學校開除。

根據BBC等外媒報導，英國沃靈頓（Warrington）的卡爾切斯帶狀公園（Culcheth Linear Park）11日下午約3點13分左右，有民眾發現布里安娜的遺體倒在一條小路，身上有刺傷，目前仍在進行驗屍。警方聲明，現已拘留2名皆為15歲的沃靈頓當地男女，「雖然正在以具針對性的襲擊調查此案，且布麗安娜是一名跨性別少女，但我們目前並不認為這是一起仇恨犯罪。」

▲▼英國年僅16歲的TikTok跨性別網紅布里安娜（Brianna Ghey）光天化日之下，在公園遭刺身亡。（圖／翻攝自推特）

一名自稱是布里安娜的朋友向《太陽報》透露，這名跨性別少女許多年來在學校一直受到霸凌和集體欺凌，「原因很簡單，就是因為她是跨性別。」另一名友人則說，那些知情霸凌發生的人「拒絕捲入此事」。另外，布里安娜生前在TikTok的一段影片中，穿著校服說自己「被學校開除了」。由於她的帳號現已刪除，據《太陽報》說法，這段影片是她遇害5天前上傳的。

當地警司埃文斯（Mike Evans）表示，「我們正在盡一切努力確定案發當時的確切情況。」除了將擴大詢問對象，他也呼籲任何發現線索或持有監視器畫面的民眾主動向警方聯繫。外媒指出，布里安娜被謀殺前不久前才在TikTok頻道發布「生前最後一段」影片，她一邊在公園散步一邊對鏡頭說話，據信背景正是她遇害的地點，影片留言數達8000多則。

▲▼英國年僅16歲的TikTok跨性別網紅布里安娜（Brianna Ghey）光天化日之下，在公園遭刺身亡。（圖／翻攝自推特）

BBC報導稱，布里安娜的死訊曝光後，許多人網路社群上發文或留言哀悼，有人稱呼她為「甜美天使」、「美麗的女孩」。布里安娜生前就讀的伯奇伍德（Birchwood）社區高中校長蜜爾斯（Emma Mills）表達震驚與悲痛，「對於許多人而言，這是非常艱難痛苦的時刻，我們將盡最大努力，支持我們的學生與校園社區。」家屬則說，她的離世導致他們的生活出現「巨大空洞」。

ET快訊
星雲大師燒出大量舍利子「宛若珍珠」！　醫揭2種可能成因
快訊／外役監脫逃！　發布通緝「照片、姓名」曝
中華隊40號投球重現經典　王建民投完70幾球：有點痠痛
土耳其豪宅倒塌活埋1000人！　建商想逃「在機場被逮」畫面曝
立院突傳出「劉德華」歌聲　委員開會一半嚇到探頭
出面領回「降肉老鷹」遭拒！還被送到雲林　女飼主：牠會非常焦慮
捷運站出來就有！「滿開櫻花」免費看　吸爆量人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本雞蛋也暴漲！批發蛋價「每公斤約76元」　再創30年新高

俄軍已發動「重大攻勢」　北約證實：巴赫姆特遭猛烈砲擊

22歲少婦離奇失蹤！夫證詞反覆引疑竇　住家地底「挖出女屍」

俄3架軍機進入波蘭空域　荷蘭F-35戰機「升空攔截」

至少3死5傷！密西根州立大學連爆槍響　「槍手在逃」警公布照片

土耳其豪宅倒塌1000人遭埋！　建商想逃「在機場被逮」畫面曝光

找到了！美軍擊落中國間諜氣球　「關鍵感測器」打撈上岸

觀光巴士猛撞運鈔車！翻滾墜河至少20死　乘客「慘壓車下」逃不了

險惡鯊魚灣捕魚！潛水員海中遭追殺　猛踹「鯊魚臉」驚險逃死

16歲抖音網紅公園散步遭刺亡　疑受「校園霸凌」！死前5天爆退學

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

日本雞蛋也暴漲！批發蛋價「每公斤約76元」　再創30年新高

俄軍已發動「重大攻勢」　北約證實：巴赫姆特遭猛烈砲擊

22歲少婦離奇失蹤！夫證詞反覆引疑竇　住家地底「挖出女屍」

俄3架軍機進入波蘭空域　荷蘭F-35戰機「升空攔截」

至少3死5傷！密西根州立大學連爆槍響　「槍手在逃」警公布照片

土耳其豪宅倒塌1000人遭埋！　建商想逃「在機場被逮」畫面曝光

找到了！美軍擊落中國間諜氣球　「關鍵感測器」打撈上岸

觀光巴士猛撞運鈔車！翻滾墜河至少20死　乘客「慘壓車下」逃不了

險惡鯊魚灣捕魚！潛水員海中遭追殺　猛踹「鯊魚臉」驚險逃死

16歲抖音網紅公園散步遭刺亡　疑受「校園霸凌」！死前5天爆退學

垃圾車轉彎輾斃速食外送員　家屬拒和解...控司機：沒道歉未上香

日本雞蛋也暴漲！批發蛋價「每公斤約76元」　再創30年新高

等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限時28天吃　還有香雞大麥克

台南黑金爭議　潘孟安：自己人搞出來「彼此的惡鬥」

星雲大師荼毘燒出大量舍利子「宛若珍珠」！醫揭2種可能成因

俄軍已發動「重大攻勢」　北約證實：巴赫姆特遭猛烈砲擊

陸稱願助台「滯銷農產品」　民進黨：簡直打人喊救人

好友反目！答應幫顧孫「一家3口全確診」　他怒告求償40萬

《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》特映滿場好評！「遊郭大戰」震撼升級

內政部喊「房貸補貼」有法源　王婉諭傻眼：打算無視立法院嗎？

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

國際熱門新聞

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

小行星今撞地球！民眾搶睹「流星秀」

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

不明物是外星人？　美軍認感到困惑

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

即／6歲女孩困瓦礫堆178小時獲救

M＆M's工廠2人掉進「巧克力攪拌槽」險喪命

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

女兒還在吃…日本拉麵店突趕人！爸當場慌了

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

玩鬼屋被嚇　遊客「空手道」踢斷員工下巴

豪宅震垮千人遭埋　建商在機場被逮畫面曝

土耳其地震3.6萬死　倒塌建物相關包商被捕

妹子搭車睡著遭襲胸　嫌犯被爆是大企業菁英員工

更多熱門

相關新聞

青少年瘋拍自虐TikTok！法硬起來調查「捏臉挑戰」

青少年瘋拍自虐TikTok！法硬起來調查「捏臉挑戰」

法國TikTok近日又吹歪風，這次是自虐的「傷痕挑戰」，青少年以特定手勢在臉上留下一條條又長又紅的傷痕。法國參議院通過提案，將由委員會調查TikTok的各項爭議。

14歲少女失蹤1年　被藏櫥櫃中「懷孕5個月」

14歲少女失蹤1年　被藏櫥櫃中「懷孕5個月」

遊戲帳號頭像遭盜圖P成鄧佳華　他崩潰罹病求償結果更受傷

遊戲帳號頭像遭盜圖P成鄧佳華　他崩潰罹病求償結果更受傷

網紅京城喬姐被抓了！男扮女裝打卡女浴室

網紅京城喬姐被抓了！男扮女裝打卡女浴室

300萬誘巨乳網紅下海　雞頭遭控試車性侵

300萬誘巨乳網紅下海　雞頭遭控試車性侵

關鍵字：

跨性別TikTok網紅少女刺死Brianna Ghey

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

蔡阿嘎被問「反韓還去員工旅遊？」　1句話網推爆

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面