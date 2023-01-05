COZZI Blu和逸飯店．桃園館聯手Xpark　推出最新「島嶼夢遊」

▲「珊瑚潛行」眠區，有五彩斑斕的珊瑚礁將陪伴入眠。（圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假即將來臨，國旅市場升溫，COZZI Blu和逸飯店．桃園館拚親子及年輕族群消費商機，即日起至3月24日，推出最新「島嶼夢遊」星級海洋系夜宿行程。精緻獨特的兩天一夜海洋系知性航程與深海眠旅，鎖定平日旅遊市場，每人4,999元起，即可享受無盡收穫的旅程。

▲「福爾摩沙」眠區為親子旅客喜愛。（圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館5日表示，兩天一夜的行程，自踏進COZZI Blu和逸飯店．桃園館，即由迎賓水手送上專屬感應手環，讓您可憑手環自由穿梭SEAcret Tunnel祕密通道直接進入Xpark內，體驗由Xpark獨創的夜之海探索，享受不被打擾的零距離互動時光，盡情探索Xpark獨家開放Blu Night宿海奇遇的五大眠區，包含福爾摩沙、癒見水母、珊瑚潛行、深海尋秘、雨林探險，更為所有冒險家獻上由日本設計師精心繪製的航海導覽繪本，為此行留下見證。

▲「癒見水母」眠區超好拍絢麗場景。（圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供）



夜間安穩睡在斥資百萬打造的宿曦小窩，以Q版鯊魚作為造型骨架，採特殊結構床墊並強化隔音與遮光，營造漂浮海平面的愜意自在，在蔚藍海底生物的圍繞下，迎向翌日早晨的獨家幻影之美．千魚群游與Xpark職涯體驗。

另外，還特別規劃郵輪式餐酒服務，為來訪冒險家獻上迎賓的海洋風味午茶，更是Cozzi Market逸．市集主廚為來訪旅客獻上的細緻心意，專為Blu Night宿海奇遇獨家研發的養生宵夜，翌日更有Cozzi Market逸．市集星級自助百匯早餐，極致貼心的郵輪式美食安排，讓旅客放任味蕾盡情探索海洋豐饒。

COZZI Blu以海洋為主題的五星級飯店，座落於桃園高鐵特區，緊鄰新光影城青埔旗艦店，國際精品outlet購物商城，以及日本橫濱八景島「Xpark水生公園」。