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嗨翻2023！　全台唯一水族饗宴時尚海洋系跨年在桃園

▲全台唯一水族饗宴時尚海洋系跨年在桃園

▲於Xpark最熱門8公尺4層樓高的福爾摩沙全景水族觀景區前，享用主廚巧手烹調佳餚。（圖／和逸桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

搶攻跨年商機，COZZI Blu和逸飯店．桃園館打造非同凡響海底跨年計畫，推出「12/30宿海夜未眠」專案，在跨年前夕，來場全台唯一水族饗宴，於Xpark最熱門8公尺4層樓高的福爾摩沙全景水族觀景區前，享用主廚巧手烹調佳餚，沈浸於千魚群游的完美饗宴，迎接嶄新一年！嗨翻2023！

▲全台唯一水族饗宴時尚海洋系跨年在桃園

▲Blu Night宿海奇遇。（圖／和逸桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館表示，於7月正式啟航的Blu Night宿海奇遇持續締造熱潮，為體現北台灣水族系旅遊新高度，COZZI Blu和逸飯店．桃園館與橫浜八景島都會型水生公園Xpark再次聯手出擊，於「12/30宿海夜未眠」2天1夜專案中，秉持一貫的星級眠旅體驗之外，更祭出全台唯一水族用餐體驗。

▲全台唯一水族饗宴時尚海洋系跨年在桃園

▲唯一夜宿Xpark跨年場次，專案含豐盛自助早餐、跨年隱藏版宵夜酒水無限暢飲。（圖／和逸桃園館提供）

除了將晚餐饗宴搬到網美熱門打卡點–Xpark福爾摩沙全景水族觀景區前，全方位無死角體驗海洋魅力，欣賞日落時分至夜幕低垂時光線角度的變化，千魚群游在變化萬千的海底世界中，同時享用西式主廚佳餚，還有美酒供應，星級美饌加幽藍美景，氛圍勘比杜拜帆船飯店海底餐廳，給您來場特別的時尚海洋系跨年！

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關鍵字：

海洋系跨年和逸飯店桃園館Xpark

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