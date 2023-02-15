立法院將開議　陳建仁回顧上任半個月：讓人民感受到政府的真誠關懷

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院17日開議，新任行政院長陳建仁將進行施政報告並首度備質詢。陳建仁15日也在臉書上分享上任半個月以來的心境，除密集召集部會首長以及幕僚們，討論當前與未來的各項重大政策與民生議題，最近更聚焦在疫後特別條例詳細内容與預算的規劃與編列；在討論的過程當中，他一再強調，政府要提供每個需要被照顧的族群，最完善而到位的協助，「讓人民感受到政府的真誠關懷與貼心照顧」。

陳建仁15日表示，正式就任行政院長以來，已經將近半個月，在這段期間，除了外出公務行程而外，還密集召集部會首長以及幕僚們，針對當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題進行討論。希望能夠帶領行政團隊，努力把台灣打造成為一個溫暖而堅韌的國家。

陳建仁提到，最近更聚焦在疫後特別條例詳細内容與預算的規劃與編列，除了疫情舒緩後的各項防疫措施調整、疫情期間受到衝擊的各行各業的紓困措施而外，還包括大家最關心的全民普發現金6000元的時程與辦法。

陳建仁說，在討論的過程當中，他一再強調，政府要提供每個需要被照顧的族群，最完善而到位的協助，「讓人民感受到政府的真誠關懷與貼心照顧」。

而面對國際局勢的變動，陳建仁表示，台灣未來要迎接的挑戰，是一關又一關。我會帶領行政團隊全力落實蔡英文總統交付的四大任務，為福國利民而努力。

陳建仁說，台灣雖小，卻深受世界各國的矚目，無論在自由民主、人權保障、經濟繁榮、社會福祉各方面，都令人驚艷。我們在疫情期間展現的防疫成績，也為世界所稱讚。這都是全體國人團結一心、努力打拚的成果。

「台灣是我們共好共榮的家園。」陳建仁表示，台灣的進步與安全，是不分黨派共同努力所促成的。我衷心期盼，在接下來立法院的新會期，朝野各方，都能以國家人民的利益與福祉為目標，一起同心協力，讓台灣更美好，讓人民更幸福。