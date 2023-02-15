國民黨團將杯葛陳建仁施政報告　曾銘宗：民進黨留下的慣例

▲曾銘宗上月與拜會國民黨立法院黨團的陳建仁握手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第10屆第7會期預定17日開議，新任行政院長陳建仁受邀當天率各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。不過，國民黨立法院黨團總召曾銘宗15日透露將杯葛陳建仁施政報告；曾說，過去馬政府8年，民進黨曾未讓任何一位閣揆順利做施政報告，「這是他們自己留下的慣例」。

立委費鴻泰15日接受專訪時，表示民進黨要處理黑金治國、抄襲、高端等爭議，且這禮拜立法院就要開議，國民黨一定會針對這部分質詢。費也說，他猜禮拜五陳建仁會上不了台，因為民進黨很多問題都還沒有給予答覆。

曾銘宗受訪時，證實17日將杯葛陳建仁的施政報告。曾指出，陳建仁除借調爭議外，先前挺高端新冠疫苗、前新竹市長林智堅論文抄襲案的清白、替時任民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台時的「天主說」，這些爭議要解釋清楚。

曾銘宗也指，陳建仁2017年年金改革國是會議上，表示軍公教要一起改革，6年過去了，要不要改革？勞保基金推估2028年破產，到底要不要改革？台電去年跟今年虧損5400億元，能源政策要不要改？年輕人低薪問題，要不要改革？台灣失能人口逾80萬人，但僅38萬人接受長照服務，在前瞻計畫缺人缺錢情況下，怎麼走下去？

曾銘宗說，這些議題關係到陳建仁「溫暖堅韌」內閣的定位，國民黨團17日將提出上述訴求，陳也要講清楚，屆時將視其說法，再決定是否讓陳順利上台。

曾銘宗強調，過去馬政府8年共16個立法院會期，當時民進黨身為反對黨，沒有讓任何一位閣揆順利做施政報告，「這是他們自己留下的慣例」。