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台中購物節為全國總體經濟、在地就業注入活水　中經院研究支持肯定

▲▼台中,台中購物節,中經院,經濟。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中購物節經濟效益屆屆攀升。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，下同）

地方中心／綜合報導

台中購物節經濟效益屆屆攀升！依據中華經濟研究院針對台中購物節的研究，中經院博士劉哲良指出，綜觀四屆成績，第三屆因為中央發放振興五倍券加持，登錄消費金額超出第二屆90億元，來到291億元，但第四屆少了振興五倍券當誘因，卻衝出358億元，成效是第三屆的1.23倍，帶動全國總體經濟效益將近675.29億元，相當於活動每創造1元消費，帶動全國總體產值增加2.06元，經濟效益「令人驚喜」。

台中市政府經濟發展局為進一步探討台中購物節引發的經濟效益，委託中華經濟研究院進行研究，依據計畫主持人中經院博士劉哲良表示，透過經濟效益分析，第四屆台中購物節登錄消費總額358億元，推估可帶動全國總體經濟效益將近675.29億元，相當於活動每創造1元消費，帶動全國總體產值增加2.06元，更較上一屆2.04元增加約1%。

此外，這屆活動帶動台中在地經濟產值約468.21億元，等同於每創造1元消費，帶動台中在地產值增加1.43元，也較上一屆1.38元成長3.6%，由此可知，台中市在地效果增加幅度高於台灣整體經濟增加幅度，顯示第四屆台中市購物節的活動設計，更具強化振興台中經濟的效果。

劉博士也說明，針對第四屆台中購物節就業支持及創造效果，全國總體經濟為22,239人次/年、台中市在地經濟為25,838人次/年，兩者都比第三屆高，當中，這屆台中在地支持或創造近25,838個人次的就業機會更比第三屆20,385個人次，增加5,453個人次，增幅將約26%。

劉博士提到，第四屆台中購物節新增旅宿專屬抽及美食（餐飲）專屬抽，統計第三屆與第四屆在餐飲類與旅宿類的消費情況，兩者消費金額都有顯著增加，尤其餐飲類的消費金額成長約30%，旅宿類金額也成長11%。

再觀察台中購物節為平衡城鄉差距，針對第三屆台中購物節消費登錄金額較低的10區，設計區域消費專屬抽，統計10區於第四屆台中購物節的消費總額為12.1億元，較前一屆10.4億元，增加1.7億元，增幅約16%，其中以龍井區表現最亮眼，登錄金額顯著成長，消費金額占比來到1.03%，團隊推測龍井區農會於這屆台中購物節期間舉辦「2022花現龍井」活動，產生共伴效應。

「為台灣經濟發展盡一份心力！」經發局長張峯源表示，第四屆台中購物節透過跨局處合作、公私協力，相互拉抬活動聲量，發揮經濟效益加乘效果。台中購物節自108年首次舉辦以來，為廣納各方建議，於第二屆開始委託中華經濟研究院進行經濟效益分析，並舉辦台中購物節經濟效益分析專家座談會，期盼會中各界學者專家針對經濟效益分析結果與未來政策執行方向進行充分討論，好為下一屆台中購物節注入養分，「讓活動越辦越精彩」。

▲▼台中,台中購物節,中經院,經濟。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

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關鍵字：

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