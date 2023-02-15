最美派出所櫻花開了！泰安櫻花季18日正式登場　交管一次看

▲台中大甲分局泰安派出所旁櫻花盛開，泰安櫻花季將在18日正式登場。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

最美派出所櫻花季來了！台中市大甲分局泰安派出所旁有60多株八重櫻，近年來在員警細心照料下成為知名賞花景點，桃紅色的花瓣搭配日式警所別有一番風味，今年櫻花季將於2月18日開跑，大甲分局也公布周圍交通管制措施，一路將管制到3月5日。此外，泰安派出所臉書用心地每天將發文「報花況」，提供給遊客最即時的賞櫻資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...



● 行人徒步區：

1.112年2月18日至3月5日，假日8時至17時，福興路段(泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口)及安眉路段(泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口)管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。



2.112年2月18日至3月5日止，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、服勤人員及管制區內民眾車輛停放，不提供賞櫻民眾停放。

▲大甲分局對周邊進行交通管制，從2月18日一路到3月5日。（圖／記者許權毅翻攝，點圖可放大）

● 交通管制措施：

1.交通管制時間：112年2月18日至3月5日8時至17時。

2.在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行。

3.雙向單車道(未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線)之狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。

4.由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。

5.加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。

6.加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。