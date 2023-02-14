騎士「中彰大橋撞貨車」送加護　肇事駕駛消失...家屬悲求紀錄器

▲41歲吳姓男騎士行經中彰大橋時，疑似撞上小貨車重摔，對方駕駛肇事逃逸，但警方仍要追查吳男所述是否屬實。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中41歲吳姓男子13日19時許，騎乘機車行經中彰大橋南下，與前方一輛小貨車發生碰撞，吳男重摔，機車車頭也受到嚴重損毀，經送往童綜合醫院後發現吳男胸部受傷，目前仍在加護病房觀察中。烏日警方到場時，吳男所描述的小貨車已不在現場，由於該路段並無監視器，家屬希望當時路過該地的民眾，可以出面或提供行車紀錄器畫面，協助家屬釐清意外發生原因。

烏日分局龍井小隊初步調查，昨（13）晚吳男下班後騎乘機車準備返家，由台中欲往彰化伸港方向南下，行經中彰大橋南向18k處外側車道時發生車禍，警消獲報後只剩下吳男一人在場，吳男則說是追撞上另台小貨車，對方卻逕自駛離。吳男的機車嚴重損毀，車頭機件全數外露，甚至難以看出機車原本的外觀，車輛碎片散落一地，滑行至少10公尺。

烏日分局表示，現場並無公家或是民間監視器，正積極查訪肇事經過，調查釐清是否有吳男所述的小貨車，詳細肇事責任則轉由交通大隊調查釐清中。吳男家屬在臉書社團發文表示，現在人傷勢嚴重仍在加護病房，很需要行車紀錄器影像，尋求有路過該路段的網友幫忙。