偷吃舞蹈助理！人夫猛誇「妹妹」很清甜　正宮見鹹濕訊息崩潰

▲台中一名人夫偷吃小三，還誇她下面「沒味道很清甜」，被妻子看到兩人鹹濕訊息，怒告小三。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻發現丈夫出軌，手機裡還有許多和小三的鹹濕訊息，人夫還說「妹妹潤滑液沒味道很清甜」、「妳的動情激素分泌很棒」等語，讓她大受打擊，提告對小三求償51萬元。台中地院審理，判定小三侵害配偶權，應賠償20萬元，全案還可上訴。

正宮指控，丈夫於2018年因工作業務認識小三，2人竟發展婚外情，還到小三住處、摩鐵上床，她直到去年查看丈夫的手機，發現丈夫在LINE上和小三有許多露骨曖昧對話，才驚覺結婚23餘年的丈夫出軌，讓她感到非常痛苦，提告要對小三求償51萬元。

小三在審理時辯稱，和人夫對話只是比較不拘小節、對禁忌話題開些笑而已，並沒有真的逾越一般男女社交分際，正宮請求的賠償也太高了。

法官查看人夫和小三的訊息，人夫表示「滿腦袋都是妳小女人的表情」、「你也讓我快滿出來的洩了一些，沒讓妳高潮！」、「妹妹潤滑液沒味道很清甜」，小三也回應「好想要」、「想叫」、「妹妹好漲」、「真羨慕你老婆，想要隨時都有…」，人夫又稱讚「是有放得開這樣很好，妳很做自己很棒」、「妳的動情激素分泌很棒」，小三回「有嗎？你是說讓你進入就是有放開？」，顯然已侵害配偶權，審酌小三偶爾擔任舞蹈助教，名下有土地、汽車及房屋數筆，判賠她要賠20萬元，全案還可上訴。