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台中購物節好宅得主買車送房！周小姐直呼幸運：險錯過大獎

▲▼ 台中市,經發局,台中購物節,麗寶集團,盧秀燕,購物 。（圖／台中市政府經發局提供）

▲台中購物節好宅得主周小姐（中間者）直呼自己超幸運、險錯過大獎。（圖／台中市政府經發局提供，下同）

生活中心／綜合報導

第四屆台中購物節登錄消費金額高達358億元，壓軸大獎由麗寶集團贊助的微笑101精品好宅，已於1月5日揭曉，為家住台中市北屯區的周小姐幸運中獎，她花84萬元買汽車，就抽中價值約700萬元的房子，讓市長盧秀燕直呼，「周小姐是今年活動最幸運的人，買車子、送房子！」周小姐除了高興，也慶幸多虧汽車業務提醒，否則她就和大獎擦身而過了！

周小姐說，她過去三屆都有參加台中購物節，可惜都沒中獎，直到第四屆台中購物節，她先抽中3千元現金獎已經很滿足，也以為好運止步於此，沒想到1月5日台中購物節壓軸抽當天，接到盧市長的祝賀電話，才知道自己幸運抽中一間房子，她才驚覺自己的好運都留在這一屆大爆發！不過，待平復又驚又喜的心情後，她突然想起要感謝當時賣她汽車的業務員，要不是他貼心提醒台中購物節活動期限快到了，自己可能就錯過大獎了。

周小姐表示，因為家中汽車老舊，想趁第四屆台中購物節期間換新車，透過較大筆消費金額，累積中獎機會，當她還在猶豫要買哪一家品牌時，有一位汽車銷售業務員貼心提醒她「因為交車需要時間，如果要趕在台中購物節12月24日結束前，開立購車發票的話，得趕緊做決定！」因此周小姐和家人加快討論，趕在12月中旬拿到購車發票，才來得及在台中購物節結束前，完成發票登錄，進而成為壓軸大獎的幸運兒。周小姐受訪時頻頻直呼不可思議，過去的她好幾屆都與獎項無緣，只能羨慕別人中獎，終於這次中了大獎，才相信台中購物節是玩真的！希望市府能持續舉辦台中購物節。

▲▼ 台中市,經發局,台中購物節,麗寶集團,盧秀燕,購物 。（圖／台中市政府經發局提供）

▲周小姐感謝當時賣她汽車的業務員，貼心提醒她台中購物節活動期限快到了。

經發局長張峯源指出，台中購物節從第一屆開始就推出精品好宅當壓軸抽大獎，透過每一屆送一間新房子，希望傳達台中購物節是送幸福的活動，來台中消費不只有機會抽中大大小小的現金獎或實體獎項，更有機會成為台中的一份子，在台中擁有自己的家，從此落地生根。這樣的行銷策略，果然連年提高外縣市民眾參加台中購物節的意願，透過大數據分析，第四屆台中購物節外縣市民眾消費比例，相較第三屆18.25%大幅提升10.19%，達到28.44%；若換算成金額，第四屆台中購物節358億元的登錄消費金額，就有近102億元來自外縣市民眾，凸顯全國民眾對台中購物節的品牌認同感逐年提升，已成為全國指標性活動。

張局長也表示，台中購物節舉辦四屆以來，已創造超過16萬個中獎人，這些中獎人都是台中購物節送幸福的最佳見證，也是最有力的口碑行銷代表，期待第五屆台中購物節活動會更精采，為更多中獎人創造滿滿幸福！

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