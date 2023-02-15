　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台機器人大賽！台東三和國小奪3大獎　創全國偏鄉學校紀錄

▲全台機器人大賽，台東三和國小奪三大獎創下全國及縣內偏鄉學校紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全台機器人大賽，台東三和國小奪三大獎創下全國及縣內偏鄉學校紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣太麻里鄉三和走讀學堂實驗小學發展機器人教育跨域課程有成，參加由國立科學工藝博物館和台灣玉山機器人協會共同主辦的「2022-2023 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」，在全國激烈競爭下，以「太麻里AI綠能海獵人」榮獲FLL　Challenge「核心價值獎」、「三和蝦世界」獲FLL Explore「新創策略獎」及「三和漁場-連連有『漁』」獲FLL Explore「團隊合作模型獎」等三大獎，創下台東縣及全國偏鄉學校之紀錄。

FIRST 機器人大賽由美國非營利組織FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 主辦，每年都會根據全球性議題設計機器人比賽主題，在全球範圍內舉辦針對不同年齡段分為5個系列的機器人比賽，分別為FRC (14-18歲)、FTC (12-18歲)、FLL Challenge (9-16歲)、FLL Explore (6-10歲)、FLL Discover (4-6歲)，並透過在世界各地選拔出代表隊。

▲全台機器人大賽，台東三和國小奪三大獎創下全國及縣內偏鄉學校紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

FIRST結合科學、技術、工程、藝術以及數學的教育平台，學生透過選拔賽學習如何設計、製造和操作機器人，同時培養創造力、團隊合作能力和溝通能力。此外，FIRST機器人臺灣選拔賽還能激發學生們對科學和工程的興趣，並且培養他們的人格特質和領導能力，對於學生的教育意義是非常重要的。

三和走讀學堂實驗小學校長張國華說明，「太麻里AI綠能海獵人」是推動PBL科技跨域「STR3EAM 走讀適性探究」課程，以家鄉的「三和定置網漁場」為發想，設計「鰹仔罾（即定置網）綠能海獵人」專題，由陳君涵主任、李書瑜老師指導，學校高年級學生組成的三和親師生團隊，在賽前一學期就陸續走讀東興水力發電廠、達魯瑪克綠能電力公司，甚至前往恆春的南部電力展示館，實際探索大型的風力發電、太陽能、以及核電。

參訪回來後便以生活中常見的三和定置網漁場為發想，以實際行動進行探索，孩子們利用以再生能源為動能的無人機概念設計空中的綠能海獵人，可以執行觀察海面、拖回漁網等任務，水下綠能海獵人則以幾乎零碳排放的氫為動能，可以辨識保育類及幼魚，抓到後會放生，與定置網漁場達到共榮。

▲全台機器人大賽，台東三和國小奪三大獎創下全國及縣內偏鄉學校紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處長林政宏表示，「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」以「能源」為主軸， 主題是「SuperPowered超能世代」，三和走讀學堂實驗小學是臺東縣唯一參賽隊伍，高年級團隊與全國中小學及高中職68支隊伍同場競技，此次三和小學以海洋綠能課程專題「鰹仔罾綠能海獵人」拿下「FIRST 核心價值獎」；中低年級團隊在Explore 競賽項目與全國國小64支隊伍同場較勁，以「三和漁場-連連有『漁』」、「三和蝦世界」專題分別拿下「團隊合作模型獎」及「新創策略獎」，為台東縣共獲得3大獎項。

ET快訊
巴菲特暴砍台積電！分析師曝「一季就閃賣」背後關鍵
「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照！　原因藏洋蔥
將普發6千元！　郵局ATM輸入2組號碼就能領
72歲嬤隨粉紅超跑「沿路撿垃圾」！　手拿2大包不喊累
伊能靜剛回台！一聽劉文正病逝　「轉身掩面」震驚吐心聲
快訊／喊劉文正沒死的人是他！　經紀人怒轟：就是個小混混

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中購物節為全國總體經濟、在地就業注入活水　中經院研究支持肯定

新竹市稅務局河津櫻盛開　賞櫻免費喝星巴克再抽好康提貨券

酒後跌倒頭部受傷流血　不願就醫嚇壞母視親求助恆春警

全台機器人大賽！台東三和國小奪3大獎　創全國偏鄉學校紀錄

竹市友善校園週 　「Love More做你的朋友」開跑

殺警案後警、消人力不足將補足　藍軍提案要求編預算不要打假球

上下班大排長龍　基隆市府：9026客運尖峰時須行駛至南港轉運站

電動巴士災害風險不容忽視　南消辦應變救災教育訓練及訂定SOP

保障代理教師權益　屏東核給全學年完整聘期…年增4470萬人事費

台北男屏東滿州吊橋遺落急用藥盒　恆春暖警2天送回他手中

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

台中購物節為全國總體經濟、在地就業注入活水　中經院研究支持肯定

新竹市稅務局河津櫻盛開　賞櫻免費喝星巴克再抽好康提貨券

酒後跌倒頭部受傷流血　不願就醫嚇壞母視親求助恆春警

全台機器人大賽！台東三和國小奪3大獎　創全國偏鄉學校紀錄

竹市友善校園週 　「Love More做你的朋友」開跑

殺警案後警、消人力不足將補足　藍軍提案要求編預算不要打假球

上下班大排長龍　基隆市府：9026客運尖峰時須行駛至南港轉運站

電動巴士災害風險不容忽視　南消辦應變救災教育訓練及訂定SOP

保障代理教師權益　屏東核給全學年完整聘期…年增4470萬人事費

台北男屏東滿州吊橋遺落急用藥盒　恆春暖警2天送回他手中

小腿痠爆「一面牆就能解決」！拉筋正確3步驟　運動前做恐害表現差

《慶餘年2》難產傳老婆唐藝昕代打　張若昀公開「業內行規」網秒懂

股神巴菲特大賣台積電5180萬股　謝金河：動作不太尋常！

曾仁和傷勢好轉　餅總安排牛棚練投測試

巴菲特為何暴砍台積電？分析師驚曝「一季就閃賣」背後關鍵

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

她被親媽「關鐵牢20年」不見天日！手腳全遭鍊住　警破門救出

2023兔年是大桃花年！命理師授「1招秒脫單」：偷懶的人衰20年

衛少下一步仍未明朗　快艇眾將持續喊話

廚師、小吃老闆都加入！雲林志工協進會總動員　讓香燈腳吃到飽

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

熟女車禍腿斷傷口爛半年　醫師做「這件事」讓她皮膚癒合如新生

二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行好去處

跟進桃園　苗栗縣宣布代理教師完整1年聘期

桃園112年電動機車補助　最高上看3萬9800元

安南醫院10週年有成

黃偉哲支持消防人員增員

惟覺老和尚火化　骨灰出現舍利花

胡懿慈女士捐贈災情勘查車

2023竹市首場徵才活動16日登場

電動巴士災害風險不容忽視

200年來首次！ 白沙屯媽祖抵斗六

2023台灣國際蘭展吉祥物Orchidsaur搶先看

星雲大師發引白河大仙寺「荼毘」　警全程交管

打造桃園大未來　楊敏盛拜會張善政提建言

更多熱門

相關新聞

揮別40年歷史　台東縣老人會館17日拆除

揮別40年歷史　台東縣老人會館17日拆除

擁有近40年歷史的台東縣長青老人活動中心(即老人會館)，將於17日拆除重建，為留住建築演變的軌跡和城市印象，台東縣政府15日舉辦長青老人活動中心重生巡禮，用鏡頭記錄景物變遷，也記錄老人會的服務精神。

花東鐵路全線雙軌化將動工　估2027年通車

花東鐵路全線雙軌化將動工　估2027年通車

台東台11線轎車追撞大貨車　駕駛一度受困

台東台11線轎車追撞大貨車　駕駛一度受困

「鵝」讓她怕怕！法官認證太呆萌不罰

「鵝」讓她怕怕！法官認證太呆萌不罰

台東縣長青學苑15日起熱列招生

台東縣長青學苑15日起熱列招生

關鍵字：

機器人三和漁場台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面