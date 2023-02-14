騎車被咬...她告飼主讓鵝逛大街　法官認證「呆萌嚇不了人」免罰

▲有女子認為飼主放任鵝在路上遊蕩，讓她受驚嚇，但法院覺得鵝長相呆萌，不至於會讓人害怕。（示意圖，非當事鵝／民眾提供）



記者蔡怡萍／台東報導

台東一名女子報警表示，她在路上被成群的鵝咬傷，讓她受到不小驚嚇，認為簡姓飼主沒有將牠們關起來、放任牠們亂跑，台東分局將飼主依違反社會秩序維護法移送，但台東地院認為鵝形象呆萌、長相討喜，一般人不致於感到驚嚇，裁定簡姓飼主不罰。

根據裁定，一名女子向警方指證，她經過台東一戶住家門前時，遭該住戶放養的一群鵝咬傷，導致她受到驚嚇，還因此到醫院去檢查傷口，警方認為簡姓飼主縱容鵝隻在道路上遊蕩，違反社會秩序維護法「驅使或縱容動物嚇人者」，將簡姓飼主移送法院裁處。

法官認為，鵝雖有巡邏、維護自己生活領域的習性，但其行動速度不快，攻擊前多會先向前伸長脖子朝人靠近，再張口咬人，不會突然張口咬人或發生鳴叫嚇人；且即使鵝可能追人並進而傷人，但一般人看見鵝群在外，往往因其不具可怕樣貌、形象呆萌，而不至於感到驚嚇。

法官進一步解釋，女子當時是騎機車經過，鵝應該是追不上機車速度；且飼主只是讓鵝在路上遊蕩，鵝又具有討喜長相、速度不快，並不符合故意「縱容」或驅使嚇人的要件，因此裁定簡姓飼主不需開罰，全案仍可抗告。