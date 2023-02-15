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揮別40年歷史　台東縣老人會館17日拆除

▲台東縣老人會館17日拆除。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣老人會館17日拆除，將新建多元的樂齡社福大樓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

擁有近40年歷史的台東縣長青老人活動中心(即老人會館)，將於17日拆除重建，為留住建築演變的軌跡和城市印象，台東縣政府15日舉辦長青老人活動中心重生巡禮，用鏡頭記錄景物變遷，也記錄老人會的服務精神。

縣府今日邀請台東縣老人會歷屆的理事長、現任理監事與歷任縣府社會處長、台東市長陳銘風等，由社會處長陳淑蘭陪同進行建物拆除前的歷史影像留存及最後巡禮，縣長饒慶鈴與貴賓們也於禮堂前廣場合影，留下歷史影像見證，最後縣長帶領與會長官及貴賓持鐵鎚象徵性敲擊舊建物，祈祝重建順利。

饒慶鈴表示，台東縣長青老人活動中心長期扮演服務長者的角色，提供場館空間外借及鼓勵長者社會參與，但隨著時間及需求改變，原建物老舊且缺乏無障礙設施、不符耐震規範等，因此縣府爭取中央補助近1億元，其餘由縣府投入經費及公益彩券基金預算支應，工程經費總計2億元新建多元的樂齡社福大樓，提供完整的長者福利資源及縣民活動空間。

社會處長陳淑蘭指出，樂齡社福大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務，包括日照中心(團體家屋、小規模多機能服務)、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心(0-2歲幼兒)等空間。

社會處說明，為記錄台東縣長青老人會活動中心近40年的耕耘及給予縣民豐碩的美好記憶，拆除前，縣府也將開放15日下午14時至16時、2月16日上午10時至12時供縣民自由入內巡禮，用鏡頭記錄歷史影像，為建物留存美好的風采。

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