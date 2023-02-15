製毒集團藏身桃園透天厝！特警攻堅拘4毒梟　滿屋毒品如發貨倉庫

▲桃園市龍潭警方本月13日清晨在特警攻堅下查獲位於透天厝民宅內製毒集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局龍潭警分局去年底查緝毒品案，發現有製毒集團藏身民宅等相關事證，經長期蒐證懷疑李姓與羅姓男子疑共組販毒集團，蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦，本月13日清晨前往平鎮區透天民宅，在特警協助攻堅下查獲製毒工廠，當場查獲李姓、羅姓男子共4人到案，當場起出包括毒咖啡包、K他命與一粒眠等毒品與電子秤等證物，偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方指出，警方之前偵辦毒品案件，循線追查發現製毒集團在平鎮區某處偏遠鐵皮屋作為製造與分裝毒品工廠，再將成品移往另一出租透天厝作為集散販售據點，警方查出包括26歲李姓男子、34歲羅姓男子與其他2名共犯等人涉有重嫌。

▲桃園市龍潭警方本月13日清晨在特警攻堅下查獲位於透天厝民宅內製毒集團，起出毒咖啡包、K他命與一粒眠毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方專案小組聲請搜索票後，本月13日清晨在特警協助下前往平鎮區某鐵皮屋攻堅，當場逮捕還在睡夢中的李姓、羅姓等主嫌與其他2名共犯等4人到案，現場查扣包括毒品咖啡包197包（毛重700公克）、一粒眠5包（687公克）、K他命23包（毛重60.12公克）、電子磅秤6台、彩虹菸33支、彩虹菸草、香草粉、分裝袋、空煙管、捲菸器、點鈔機、帳冊、手機8支與現金6萬餘元等證物。

▲桃園市龍潭警方將製毒集團主嫌李姓男子等4人帶回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方表示，李姓與羅姓等製毒集團利用空煙管、捲菸器等工具製作毒品彩虹煙，再販售予不特定人士，意圖牟取不法利益，影響社會治安甚鉅，警方掌握相關明確證據後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，順利破獲此案。

龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲，毒品對社會影響甚大，近年國內各種毒品氾濫的態勢迅速，警方及時偵破毒品案，替社會剷除一大毒瘤，掃蕩毒品維護社會治安，警方責無旁貸。