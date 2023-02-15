「我們是來協助的」！3次帶隊國際搜救　黃博村：不能搶人家功勞

▲消防署副隊長黃博村。（圖／ETtoday直播）

記者邱中岳、沈繼昌、莊智勝／桃園報導

土耳其和敘利亞邊界6日發生芮氏規模7.8強震，台灣在第一時間派出搜救隊前往，今任務告一段落，搜救隊於15日下午3時返抵國門。帶隊的消防署副隊長黃博村受訪時強調，國際搜救隊是要把面子做給當地，「不能搶人家功勞，我們是來協助的！」

對於日前有媒體報導，台灣搜救隊在土耳其救災期間遭「客氣趕走」一事，黃博村今再次重申，國際搜救隊要把面子做給當地，不能搶人家功勞，「我們是來協助的、來幫忙的，人家可以做的時候，要讓給他，包括把人救出來，要把面子做給人家，讓大家一起過來協助合作，沒有搶攻搶勞，一切以救人為先！」

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▲土耳其強震過後災情慘重。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃博村說，這次救災行動相當順利，當時抵達伊斯坦堡時正在下雪，地面都結霜，但轉進災區、開始建立工作營地時，一切都很順利，沒有下雨、也沒有下雪。黃博村說，自己帶隊國際搜救隊共3次，這一次真的覺得很光榮，在伊斯坦堡時，人員都很熱情接待、主動列隊，歡迎台灣搜救隊到來，一路鼓掌、機場掌聲雷雷，「說到我都要哭了，真的是很感動！我們的付出受到土耳其的認可，對他們有一點幫助，覺得真的很值得！」

黃博村表示，土耳其當地真的很冷，氣溫只有零下4度，凍得他「皮皮挫」。當現場媒體問及這一次是否是「歷年來最難忘經驗」？黃博村回答，「應該是吧，帶了3次國際搜救隊，這次最光榮，現在身上還有好幾處凍傷，深深刻在我的身體裡面！」

▼台灣搜救隊今下午返抵國門。（圖／記者攝影中心攝）