阿蘭每天搜救4hrs累到打呼！完成任務返台　熱情民眾送玩具

記者邱中岳、劉人豪／桃園報導

土耳其7.8強震死傷慘重，台灣派出130人搜救隊、5隻搜救犬馳援，歷經將近1周的救援，於今(15日)日下午3點返回國門，除了有隊員的家屬在機場接機外，還有熱情的民眾帶玩具送給搜救犬。

▲周聰吉指出，阿蘭每天搜救4小時累翻，睡覺打呼太大聲還把自己吵醒。（圖／記者邱中岳攝）

▲有熱情民眾送搜救犬阿蘭玩具。（圖／記者邱中岳攝）

搜救犬領犬員周聰吉指出，這次搜救時間長且辛苦，有空檔的話就會搜救犬休息一下，而米克斯「阿蘭」（Lan）累到頻頻打呼，不僅還把領犬員跟鄰居給吵醒，甚至阿蘭也被自己的呼聲嚇醒。

▲搜救犬Hugo正在完小鴨玩具。（圖／記者邱中岳攝）

周聰吉表示，當地天氣相當冷，所以會煮一些湯給阿蘭喝，因為阿蘭7歲相當有經驗，這次搜救任務相當順利，1天工作大概4小時，也都會抱著阿蘭一起睡覺，「因為我比牠還怕冷」。周聰吉說，為了安撫阿蘭的情緒，還特別帶了玩具跟食物去安撫，這次返國時，在機場大廳也有熱情的民眾送阿蘭玩具。

農委會根據動保法訂定「政府部門執勤犬照護管理規則草案」，規定政府部門裡如檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬或是軍犬等工作犬，每周工時不可超過40小時，每次不得連續執勤超過4小時，並須有適當休息時間等保障。