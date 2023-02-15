歡迎回家！稚子舉「搜救勇士」機場迎接爸爸　家屬曝土國救災實況

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

土耳其6日發生芮氏規模7.8的強震後，台灣第一時間就調派130人、5隻搜救犬遠赴土國進行搜救，數日的階段性搜救任務結束後，台灣搜救隊於15日下午搭專機返抵國門，有許多民眾與搜救隊員家屬都到機場迎接這些救難英雄，還有隊員的妻子帶著幼子，偷偷現身機場要給辛苦的老公驚喜，另有數日不見爸爸的隊員稚子高舉立牌「歡迎回家」。

▲赴土耳其搜救隊員家屬到桃園機場接機，場面溫馨。（圖／記者沈繼昌攝）



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一名參與搜救任務的台北市陳姓消防人員的妻子劉小姐，今天特別請假帶2名小孩來接機，希望給先生一個驚喜。她說雖然先生平時接受搜救的訓練，但沒想到還會支援國際的勤務，這次到土耳其搜救，本來很擔心有未知的變數，例如天氣太冷，先生抵達土耳其時有出現水土不服的現象，但幸好都有專業醫生護理師隨行，也讓她們放了不少心。

▲有搜救隊員家屬向公司請假、偷偷帶著孩子到機場給歸國的丈夫驚喜。（圖／記者沈繼昌攝）



另一位台北市林小姐也帶著2名小孩來接機，還做了標語牌迎接辛苦的爸爸，寫著大大的「搜救勇士、歡迎回家」，甚至還有搜救犬的大頭牌，相當暖心；林小姐說，一開始接獲任務時非常擔心，一度想說可不可以不要去，但後來知道先生是要去做很有意義的事，也多多出國累積救災經驗，就願意讓他們前往土耳其。

▲林小姐也帶著2名孩子，做歡迎標語迎接救災英雄回國。（圖／記者吳立言攝）

林小姐透露，在與先生視訊的過程中，也看見了當地許多的慘況，看到大量的倒塌建物非常心痛，甚至有許多小朋友、當地民眾會跟著搜救隊員，並拉著他們想請搜救隊過去看一下親友可能受困的地方，尋求一絲絲生還的機會，這都讓林小姐一家感到相當不捨。

林小姐說，先生在地震後第一時間就出動，雖然還是會擔心，但現在任務完成了順利回來，也還好還有網路可通訊，知道他們的狀況平安，就是家屬最大的欣慰。