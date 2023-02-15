陸春節後未爆發新疫情高峰　專家：80%人之前都感染過了

▲中國大陸疫情。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

春節之前，各界都擔憂，大規模的人流活動，可能導致中國大陸爆發第二波疫情高峰，但目前來看並沒有出現。對此，大陸的專家認為，80%以上的人在春節之前就已經感染了，抗體水平比較高，所以雖然有很多人員流動，但並沒有出現新的疫情高峰。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師、小湯山方艙醫院醫療專家李侗曾提到，從國外的很多地方來看，疫情是沒有那麼容易消失，往往是一波疫情之後，過兩三個月就又來一次小的疫情，甚至有的地方是每隔3到6個月就來一次疫情。

李侗曾指出，「所以，我們剛剛經歷這樣一次大的疫情高峰，那麼下一波是什麼時候出現？會到什麼程度？我們現在都還不知道，只能是說做好這方面的監測，同時，也提醒脆弱人群要更好地防護自己。」

春節之後，中國大陸並未爆發新的疫情高峰，李侗曾認為，這是因為從12月到1月初，這段時間其實大部分地區的人，可以說80%以上的人都感染了新冠病毒，「在剛感染之後，大家康復了，免疫系統戰勝了病毒，這段時間抗體水平是比較高的。」

李侗曾進一步指出，所以這次春節雖然有很多人員流動，大家也參加了很多聚會，但由於病毒目前還沒有發生太大的變異，所以也沒有出現新的疫情高峰，「從目前來看，已經平穩度過了這段時間。」