春節連假醫事忙！花蓮慈院掛診1600人次　急診暴增近4成

▲花蓮慈濟醫院除夕到初三兒科、內科、外科醫師仍提供上午門診服務，年初四即恢復正常。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院春節假期不打烊，除夕到初三兒科、內科、外科醫師仍提供上午門診服務，不過外地遊客與返鄉民眾意外也造成急診部服務工作量暴增，除夕就診人次較平日增近三成，初一到初三急診人次約平日二倍，甚至出現主動脈剝離、與到院前心跳停止的病人，在醫護團隊和合互協下順利搶救回來。

手術室副護理長吳文靖表示，從除夕到初三共有三十六枱緊急手術，除夕上午就陸續有三枱手術進行，過年期間也接獲主動脈剝離的B級手術通知，病人是一位返鄉過年的六十歲男性，他早上就胸悶、胸痛到醫院急診，醫師診斷確診後即要動緊急手術，手術室從接獲手術通知到病人送入手術室過程僅三十分鐘，要準備的工作包括開立手術物品指示單，準備相關監測儀器及所需醫材與耗材。

花蓮慈院醫事室統計，今年春節假期門急診達一千六百四十四人次，其中門診人次較去年減少24.2%，急診人次較去年增加37.8%，第一名症狀是發燒、腹痛、胸痛，二百二十八人次較去年成長將近三成，第二名意外創傷也有近二百人次、第三名是上呼吸道感染，去年僅幾十人次、今年因寒流來襲大幅成長超過二倍達一百二十五人次。

而新冠肺炎病人急診也有近百人次來到第四名，春節團圓聚餐也引發肝膽消化系統疾病來到急診第五名，而年初二寒流低溫連帶影響心臟腦血管疾病首度擠入急診前十名。

▲手術室副護理長吳文靖表示，從除夕到初3共有36枱緊急手術，包括主動脈剝離的B級手術。

急診部陳坤詮主任分析，求診民眾以發燒、傷風感冒、腸胃炎最多，有些過年前剛出院的老人家，臨時不舒服又回來掛急診，成為最主要的急診住院病人，其次是車禍、意外創傷，由於過年期間是全家團聚出遊的時刻，因此家裡一旦有人掛急診，親友詢問問題更多，尤其車禍、燒燙傷意外，家人都會比較擔心。

春節假期有些民眾因為家人團聚不願上醫院，陳坤詮主任提到，很多長輩急病忍到最後病危才被家人送來急診，過年期間加護病房一直滿床，他也舉例，有位長輩不舒服、咳嗽、會喘持續二、三天一直強忍，最後家人發現他躺在床上已經不會動了才叫救護車送急診，到院時心跳已經停止，照X光發現是肺炎，可見長輩忍很久了，還好醫護團隊努力及時搶救回來，如果年紀更大的病人病情更嚴重的就可能沒這麼幸運了。

過年放鞭炮已經是民俗傳統，雖然政府不斷宣導防範，但還是有民眾燒燙傷，陳坤詮主任說，過去平均一、二年都會有小朋友放鞭炮炸傷，今年還沒過元宵節就有民眾參與炸寒單活動被炮竹炸傷來掛急診，他也呼籲民眾過年一定要小心爆竹、火燭，以免樂極生悲。