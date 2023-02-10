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室內口罩令要鬆綁了「敢不戴嗎？」　一票給答案…風向曝光

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車。（圖／記者林敬旻攝）

▲戴口罩已成台人日常。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布，室內口罩令於20日鬆綁，不過兩大場域仍要戴著，包括「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」，其餘則恢復民眾自主。就有網友發起調查，想看看其他人是敢（不戴）、不敢（不戴）、隨便，還是「干我屁事」，引發眾人熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「20號口罩要大鬆綁你敢不戴嗎？」文中表示，等到口罩要大鬆綁，大部份室內場合都不用戴口罩了，「重點是，你敢不戴嗎？」列出4個選項還加上OS，「1.敢（政府敢鬆綁，我就敢不戴，小感冒怕X小）」、「2.不敢（別人小孩死不完，我還是戴著保險）」、「3.隨便（有帶口罩就戴，沒帶就不戴）」、「4.干我屁事（我沒在出門的）」。

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貼文一出，留言處紛紛熱議，「台灣人應該是我ok你先脫」、「別人要戴不戴到底關自己屁事」、「沒什麼在戴口罩，外出人多密集地會戴一下吧」、「昨天看到戴防護罩的，今天看到戴二層口罩的，黑人問號」、「以後戴口罩個人選擇，就跟疫情前一樣啊」、「有感冒症狀的人還是要戴，這遠比沒感冒的人戴重要多了」、「要不要戴成年人自己不會決定？？給人民自由選擇很棒！」

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲很多人出門還是習慣戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

至於PTT的風向，大部分還是選擇戴著，「原本就很常過敏，不管有沒有疫情都會戴口罩」、「每天搭捷運，還是得戴」、「有的一直咳很噁心好嗎」、「沒有敢不敢問題，是戴習慣了對自己也好」、「疫情之前就會戴了，又不是只防肺炎」、「上班旁邊一個剛確診解隔的，我還真不敢不戴。」

也有不少人自曝已經沒在戴，「早就沒在戴了-.-」、「當然不戴～吃飯都敢不戴了，不覺得怪嗎」、「我現在就沒有在戴了，還有我0劑仔」、「現在就不想戴」、「健康的人不用戴。」

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，民眾必須要知道，防疫到最後還是自己的事情，政府只是給予建議。現在疫情沒有過去，還會持續一段時間，且重症、死亡率也還有一定程度，建議口罩能戴還是盡量戴，疫苗盡量接種。

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