台南土雞場檢出禽流感　動保處即時撲殺37359隻雞防堵疫情

▲台南市官田區一處養雞場感染亞型高病原性禽流感，動保處完成撲殺37359隻雞，全數運至焚化爐銷燬，並全場消毒，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處2月2日接獲官田區一養雞業者主動通報場內古早雞有異常死亡，立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處立即於2月6日完成撲殺37359隻雞，全數運至焚化爐銷燬，並全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，已積極強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑3公里內16場養禽場實施採樣監測，3-5公里內23場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域之消毒頻度，將環境中之病毒降到最低。

動保處表示，全球高病原性禽流感疫情仍持續嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)持續發生禽流感，加上候鳥來台渡冬，顯示候野鳥攜帶病毒及環境潛存病毒，仍為案例發生主因。近來中南部各縣市接連傳出疫情，顯示環境中仍有病毒潛伏，動保處提醒養禽業者務必提高警覺，修補禽舍防鳥圍網破洞，防範所飼養禽隻與候野鳥接觸，同時加強落實各項生物安全管制措施，針對進出禽場之人員、車輛、箱籠加強清潔消毒工作，並增加禽場消毒頻率(每週2次以上)，以降低病毒入侵禽場風險。

動保處正積極執行各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，也需落實場內各項生物安全管制措施，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施，避免禽流感的傳播。