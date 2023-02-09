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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸在院新冠死亡數較峰值跌近98%　共發現重點關注變異株13例

▲▼浙江疫情。（圖／CFP）

▲大陸疫情持續緩和。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情持續降溫，中國疾病預防控制中心8日公布，在院新冠病毒感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273例，隨後持續下降，2月6日下降至102例，較峰值下降97.6%。

報告顯示，去年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰的694萬例後波動下降，2月6日降至9000例。

在院新冠重症患者方面，重症患者數量於2022年12月27日至2023年1月3日期間每日增量近1萬，1月4日增量明顯下降，1月5日達到峰值12.8萬，隨後持續下降，2月6日下降至2000例。

本土病例病毒變異監測情況方面，2022年9月26日至2023年2月6日，大陸共報送23217例本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，共存在76個進化分支，主要流行株為BA.5.2.48（53.0%）、BF.7.14（24.1%）和BA.5.2.49（14.8%）。

12月以來本土病例病毒變異株監測情況方面，2022年12月1日至2023年2月6日，大陸共報送14515例本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共存在31個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48（60.9%）和BF.7.14（28.3%）。共發現重點關注變異株13例，其中，1例XBB.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。

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